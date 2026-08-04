Amichevoli, ad agosto 2026 prove generali in vista della Serie A: dove vederle in tv

Dalla Juventus all’Inter, dal Milan al Napoli: le big in campo e in tv (anche in chiaro), ecco il programma

Continuano le amichevoli estive delle squadre di Serie A in vista dei primi impegni ufficiali della stagione 2026/2027. Il 5 agosto 2026 doppio appuntamento da non perdere, con il primo derby di Milano della stagione tra Milan e Inter alle 13 a Perth e Chelsea-Juventus che scatterà alle 13.30 a Hong Kong per lo Herbalgy Trophy.

Ancora grandi match tra Europa, Asia e Oceania l’8 agosto: si parte con il derby d’Italia tra Juventus e Inter che si affronteranno a Perth alle 13, si continua con Chelsea-Milan in campo a Jakarta alle 14. Ancora Perth al centro dei riflettori per Juventus-Palermo, che l’11 agosto si affronteranno alle 12 su Sky Sport Calcio e in differita su TV8 alle 19.30.

I grandi incontri proseguono anche a Ferragosto con la partita tra nobili del calcio Manchester United-Milan, mentre alle 19.30 lo Stadio San Nicola di Bari sarà il teatro di Inter-Real Betis. Il 17 agosto alle 18 è invece in programma la grande classica sfida ‘in famiglia’ della Juventus: allo Stadium di Torino va in scena Juventus-Juventus Next Gen.

Continuano anche ad agosto gli incontri amichevoli del Napoli: il 5 agosto alle 18.30 contro l’Osasuna, l’8 agosto alle 21 contro il Celta Vigo e, infine, il 12 agosto sempre alle 21 contro l’Aris Salonicco. Amichevoli di lusso anche per l’Udinese che l’8 agosto alle 20 al Bluenergy Stadium di Udine ospita la Friuli Venezia Giulia Cup, il triangolare internazionale che vedrà i friulani affrontare Barcellona e Nottingham Forest in tre incontri da 45 minuti ciascuno.

Cresce anche l’attesa per vedere all’opera l’Atalanta di Maurizio Sarri, che il 14 agosto a Bergamo ospita l’Athletic Bilbao per la 27esima edizione del Trofeo Bortolotti. Sarà possibile vedere la maggior parte delle amichevoli estive su Sky, in streaming su NOW e anche su Dazn. Alcune amichevoli saranno trasmesse anche in chiaro.

La programmazione di Sky

Ecco la programmazione di Sky e NOW per le prossime amichevoli:

Mercoledì 5 Agosto

Milan-Inter (ore 13:00) su Sky Sport Uno. Telecronaca: Maurizio Compagnoni.

(ore 13:00) su Sky Sport Uno. Telecronaca: Maurizio Compagnoni. Chelsea-Juventus (ore 13:30, Herbalgy Trophy) su Sky Sport Calcio. Telecronaca: Stefano Borghi.

Napoli-Osasuna (ore 18:30) in Pay-per-view su Sky Primafila. Telecronaca: Davide Polizzi.

Sabato 8 Agosto

Juventus-Inter (ore 13:00) su Sky Sport Uno. Telecronaca: Stefano Borghi.

Chelsea-Milan (ore 14:00) su Sky Sport Calcio. Telecronaca: Massimo Marianella.

Friuli Venezia Giulia Cup (dalle ore 20:00) su Sky Sport Uno e TV8. Telecronaca: Dario Massara (Inviata: Marina Presello). Partite in sequenza: Udinese-Nottingham Forest, Barcellona-Nottingham Forest, Udinese-Barcellona.

Napoli-Celta Vigo (ore 21:00) in Pay-per-view su Sky Primafila. Telecronaca: Riccardo Gentile.

Martedì 11 Agosto

Juventus-Palermo (ore 12:00) su Sky Sport Calcio (Differita su TV8 alle 19:30). Telecronaca: Federico Botti.

Mercoledì 12 Agosto

Napoli-Aris Salonicco (ore 21:00) in Pay-per-view su Sky Primafila. Telecronaca: Giovanni Poggi.

Venerdì 14 Agosto

Atalanta-Athletic Club (ore 20:45, Trofeo Bortolotti) su Sky Sport 251 e TV8. Telecronaca: Dario Massara (Inviato: Massimiliano Nebuloni).

Sabato 15 Agosto

Manchester United-Milan (ore 16:45) su Sky Sport Calcio. Telecronaca: Maurizio Compagnoni.

Inter-Real Betis (ore 19:30) su Sky Sport Calcio e TV8. Telecronaca: Stefano Borghi (Inviato: Andrea Paventi).

Lunedì 17 Agosto

Juventus-Juventus Next Gen (ore 18:00) su Sky Sport Calcio. Telecronaca: Riccardo Gentile.

La programmazione di Dazn

Ecco la programmazione delle amichevoli di agosto su Dazn: