Feyenoord-Atalanta 2-1, Dea ko: Krstović non basta

Feyenoord-Atalanta è terminata 2-1 per gli olandesi (che si sono aggiudicati la De Kuip Cup). Il test match, andato in scena il pomeriggio del 2 agosto al De Kuip Stadium di Rotterdam, si è giocato nell’arco di 120 minuti, divisi in tre tempi. Un’amichevole si spessore internazionale in vista degli impegni ufficiali della Dea e della squadra di casa, che comincerà il campionato la prossima settimana. Per i nerazzurri di Maurizio Sarri è andato a segno Nikola Krstović mentre per i biancorossi gol di Ayase Ueda e Shaqueel van Persie, 19 anni, figlio del celebre ex attaccante Robin van Persie.

Feyenoord-Atalanta: il tabellino

Gol: 11′ rigore Ueda (F), 45’+6 Krstović (A), 81′ van Persie (F).

Feyenoord: Ernst (91′ Bossin), Read (74′ Lotomba), St. Juste (91′ Kasanwwirjo), Watanabe (5′ Kraaijeveld, 91′ Ahmedhodzic), Marmol (91′ Wessels), Zechiel (74′ Syeijn), Valente (91′ van den Elshout), Vanhoutte (46′ Targhalline), Moussa (74′ van Persie), Ueda (62′ Ferri), Diarra (74′ Zinhagel). A disposizione: Berger, Borges, Tengstedt, Deijl, Sliti, Ivanusec. Allenatore Giovanni van Bronckhorst.

Atalanta: Carnesecchi (60′ Sportiello, 98′ Vismara), Zappacosta (60′ Bellanova), Scalvini (72′ Kossounou), Djimsiti (60′ Kolašinac, 98′ Obrić), Ahanor (60′ Bernasconi), Samardžić (72′ I. Sulemana), Gaetano (72′ de Roon), Éderson (46′ Pašalić, 98′ Cassa), K. Sulemana (46′ Zalewski), Krstović (60′ Scamacca), Raspadori (60′ Maldini). Allenatore: Maurizio Sarri.

Primo e secondo tempo (45’+45′):

Arbitro: Robin Hensgens (NED).

Assistenti: Michael Osseweijer (NED) e Joris Westhof (NED).

IV ufficiale: Nick Smit (NED).

Terzo tempo (30′):

Arbitro: Erwin Blank (NED).

Assistenti: Don Frijn (NED) e Roan van Marrewijk (NED).

IV ufficiale: Nick Smit (NED).

Note: ammoniti Kraaijeveld (F), Ahanor (A).

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