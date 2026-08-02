Juventus, ufficiale l’acquisto di Kolo Muani

Giornata di nuovi arrivi in casa Juventus. Dopo aver annunciato la firma di Kerim Alajbegovic, i bianconeri hanno ufficializzato l’acquisto di Randal Kolo Muani. Per il francese si tratta di un ritorno a Torino, dopo l’esperienza in prestito nella stagione 2024/2025, quando arrivò nella finestra invernale del calciomercato.

Randal Kolo Muani ai tempi del Psg (Foto di Ralf Ibing/picture-alliance/dpa/AP Images)

Il comunicato del Psg

Il Paris Saint-Germain ha annunciato in una nota il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus. “Arrivato in prestito alla Juventus nella finestra di mercato invernale 2024-2025, è diventato presto un elemento fondamentale della rosa bianconera, collezionando 10 gol e 3 assist in 22 presenze e contribuendo così al quarto posto in Serie A e alla qualificazione alla UEFA Champions League. Dopo quel convincente periodo in prestito, il nativo di Bondy si è trasferito al Tottenham Hotspur, club della Premier League, dove ha trascorso l’intera stagione 2025-2026. Con gli Spurs ha disputato 41 partite, realizzando cinque gol – di cui quattro in UEFA Champions League – e cinque assist in tutte le competizioni. Nel frattempo, dopo aver ricevuto la sua prima convocazione nella nazionale maggiore francese nel settembre 2022, Kolo Muani ha partecipato alla Coppa del Mondo FIFA di quell’anno in Qatar, dove il suo momento clou è stato il gol segnato nella semifinale contro il Marocco. A 27 anni, il francese vanta attualmente 32 presenze e nove gol con la maglia dei Bleus. Kolo Muani è quindi pronto a tornare alla Juventus, dopo la sua prima esperienza a Torino nel 2025″, ha scritto il Psg nel comunicato.

Un’operazione da 50 milioni di euro

“Dopo l’ottima esperienza in prestito di inizio 2025, ora Randal Kolo Muani è ufficialmente un giocatore della Juventus”. Così il club bianconero ha confermato il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante francese proveniente dal Psg. Vestirà la maglia numero 9. Il francese arriva a titolo definitivo per 38 milioni di parte fissa più 12 di bonus.