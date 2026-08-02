Alajbegovic alla Juventus, ecco i dettagli

Giornata clou, finora, per il mercato estivo della Juventus. Mentre Kolo Muani è arrivato al J Medical per le visite, la società rende infatti noto di aver raggiunto l’accordo con il Bayer Leverkusen per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Kerim Alajbegovic.

Il talento classe 2007 ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2031. Esterno offensivo ambidestro, nato a Colonia e di nazionalità bosniaca, Alajbegovic arriva a Torino dopo un’esperienza da protagonista in Austria con la maglia del Salisburgo, e dopo aver disputato i Mondiali nelle file della Bosnia.

Un’annata importante che lo ha visto collezionare 44 presenze complessive tra campionato e coppe, impreziosite da 13 reti e 4 assist, confermando un’evoluzione costante e un impatto immediato ad alti livelli. Cresciuto nei settori giovanili di Colonia prima e Bayer Leverkusen poi, in Germania ha completato la prima fase della sua maturazione, arrivando fino alla prima squadra e collezionando le prime prestigiose chiamate tra Bundesliga e Champions League.