Mancini nuovo ct della Nazionale, in conferenza stampa le scuse dopo l’addio del 2023 – La diretta

A poco più di 24 ore dall’annuncio del ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale – ad affiancarlo ci sarà Claudio Ranieri come direttore tecnico – i due designati dal presidente della Figc, Giovanni Malagò, ufficializzano il nuovo corso con una conferenza stampa congiunta.
Ieri Malagò ha detto di assumersi “tutte le responsabilità” per aver scelto di affidare gli Azzurri al duo Mancini-Ranieri. “È molto positiva la loro assoluta disponibilità e si sono comportati con grande sensibilità anche sotto l’aspetto economico”, ha dichiarato, aggiungendo che sempre questa settimana comunicherà il nome di “una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali, con supervisione delle squadre giovanili”.
Punti chiave
- Ranieri: "Alla Roma vissute cose lontane da me ma anno formativo"
- Mancini: "Non siamo messi così male in attacco"
- Malagò: "Ormai tra Uefa e Fifa totale conflittualità"
- Malagò: "Donnarumma mi ha scritto ‘grazie, era quello che volevamo’"
- Mancini: "Firmato 4 anni, spero di vincere uno o due trofei"
- Ranieri: "Programma Maldini? Quanto di buono sarà conservato"
- Ranieri: "Mio no da ct Italia scorso anno scelta di cuore, non mi pento"
- Ranieri: "Per me Italia coronamento carriera, abituato a difficoltà"
- Mancini: "Con l'Italia ho sbagliato, per me come perdere la donna amata"
- Malagò: "Conferenza a pagamento? Se c’è errore pronto a ripararlo"
“Alla Roma stato un anno di esperienza, di cose particolari, lontane da me ma più formative”. Così il dt della nazionale Claudio Ranieri, in conferenza stampa di presentazione assieme al ct Roberto Mancini.
“Mi auguro che Kean e Retegui facciano gli stessi gol di Ciro (Immobile, ndr), perché Ciro ha fatto molti gol. Ma in generale, in attacco non penso che siamo messi così male, compreso Leali e gli altri”. È quanto si sente di assicurare il ct dell’Italia Roberto Mancini in conferenza stampa.
“Ieri il segretario generale della Uefa mi ha chiamato per avere la mia disponibilità per una conferenza con le federazioni più prestigiose in Europa, tra cui Germania, Francia, Inghilterra, un attestato di grande prestigio e la storia di chi mi ha preceduto. Nel frattempo avevo già ricevuto ieri notte una serie di documenti su questo progetto, chiamiamolo così, questo progetto da parte della Fifa che definisco ‘particolare’ e oggi Ceferin ha espresso una opinione a dir poco contraria”. Lo dice il presidente della Figc, Giovanni Malagò, in conferenza stampa. “Domani ci sarà una specie di assemblea con tutte le federazioni in Europa. Ci sono state anche prese di posizione oltre anche il mondo del calcio. Tra la Fifa e la Uefa oggi la situazione è di totale conflittualità. Questa cosa ha determinato una specie di confine quasi inseparabile tra questi due mondi. Onestamente ne avrei fatto volentieri a meno in questi giorni”. “Aderiamo alla Uefa, siamo in Europa, Gravina è il vicepresidente vicario, aspettiamo per delineare posizioni ufficiali”, ha concluso.
“Gravina mi ha detto ‘condivisione totale sulla scelta di Roberto’. E poi mi ha scritto anche Gigio Donnarumma, mi ha detto ‘Pres, è esattamente quello che io e la squadra volevamo”. Così il presidente della Figc Giovanni Malagò, in conferenza stampa di presentazione.
“Quando sono arrivato sono stato cinque anni, sono tanti e stavo benissimo. Era il mio ruolo preferito. In quattro anni spero di poter vincere un trofeo importante o anche due, e spero di rimanere anche dopo”. Così il neo ct della nazionale Roberto Mancini, in conferenza stampa di presentazione assieme al dt Claudio Ranieri.
“Il programma di Maldini? Sono stato chiamato appena l’altro ieri. Ma tutto quello che c’è di buono è dovere conservarlo e portarlo avanti. Quando Maldini parlava di dieci anni di tempo, era perché ci sono ragazzi che vanno ristrutturati tatticamente, bisogna lavorare tantissimo su ragazzi dai 10-12-14 anni. La differenza tra noi e gli altri è che noi siamo bravi tatticamente e gli altri sono più bravi tecnicamente. Si giocava di più prima in oratori, nelle piazze. Oggi quasi nessun allenatore lascia esprimere i ragazzi. Poi piano piano va inquadrato e aiutato. Mi farò dare questo programma se è disponibile”. Così il neo dt azzurro Claudio Ranieri in conferenza stampa.
“Ogni volta che ho deciso con il cuore non mi sono mai pentito e anche questa volta non mi sono pentito. Non potevo interrompere un contratto con la Roma, la mia squadra del cuore. Non potevo, ci sarebbero stati dei conflitti di interesse. A malincuore sono stato costretto a dire di no”. Così il neo dt azzurro Claudio Ranieri in conferenza stampa.
“Per me la Nazionale è il coronamento di una carriera, non credevo che potesse accadere. Quando ho visto la chiamata di Giovanni (Malagò, ndr) ero al mare. Sono molto orgoglioso, ci sarà da lavorare tantissimo e la situazione è difficile ma la mia carriera parla per me: non mi sono mai tirato indietro dalle difficoltà. Due cose: far innamorare i tifosi della Nazionale e permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni di tornare a far vedere l’Italia ai Mondiali”. Lo dice il nuovo dt azzurro Claudio Ranieri, nella conferenza stampa di presentazione presso la sede della Figc a Roma.
“Riguardo tre anni fa, ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina che altrimenti se ci fossimo parlati a quattr’occhi ci saremmo capiti. Per me la maglia azzurra è sempre importante, quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato. Vuol dire che hai fatto degli errori. Mi dispiace tanto di quello che è successo in questi tre anni. Ora la sorte con Malagò mi dà la possibilità di rifarmi. Spero di riportare la nazionale dove merita. Ci sono anche quelli contro, cercherò di far giocare talmente bene l’Italia che spero che i tifosi mi perdonino. Sarà una nazionale propositiva, ci sono tanti giovani, giocherà bene”. Lo dice il ct azzurro, Roberto Mancini, tornando in conferenza stampa sul suo addio alla Nazionale azzurra nel 2023.
“Riguardo la conferenza stampa a pagamento, come ho letto, se c’è una responsabilità me l’assumo come sempre. Ho solamente chiesto se questa cosa fosse una novità. Dal 2020 questo è quello che succede. In poco più di un mese onestamente non ho avuto tra le mie priorità se giusto una conferenza stampa in cui si debbano rispettare dinamiche di sicurezza delle immagini con dei paletti oppure no. Se è stato fatto un errore garantisco che verrà riparato”. Così il presidente della Figc Giovanni Malagò chiarendo sulle polemiche legate al pagamento delle immagini della conferenza stampa del nuovo ct Roberto Mancini e del nuovo dt azzurro Claudio Ranieri. “Altrimenti – precisa Malagò – con i vostri rappresentanti facciamo un incontro dopo le vacanze tutti insieme. Non è a pagamento l’ingresso, qui è libero chi voleva venire. Era una questione di priorità anche contrattuali di diritto della Rai che ha i diritti di immagine. Altrimenti bisognerà organizzare spazi diversi per garantire a tutti le telecamere. Mi spiace che sia scattata una strumentalizzazione. A settembre sarà chiarito e risolto tutto”