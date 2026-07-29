Mancini nuovo ct della Nazionale, in conferenza stampa le scuse dopo l’addio del 2023 – La diretta

A poco più di 24 ore dall’annuncio del ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale – ad affiancarlo ci sarà Claudio Ranieri come direttore tecnico – i due designati dal presidente della Figc, Giovanni Malagò, ufficializzano il nuovo corso con una conferenza stampa congiunta.

Ieri Malagò ha detto di assumersi “tutte le responsabilità” per aver scelto di affidare gli Azzurri al duo Mancini-Ranieri. “È molto positiva la loro assoluta disponibilità e si sono comportati con grande sensibilità anche sotto l’aspetto economico”, ha dichiarato, aggiungendo che sempre questa settimana comunicherà il nome di “una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali, con supervisione delle squadre giovanili”.