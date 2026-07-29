Kolo Muani alla Juventus, il centravanti francese in arrivo dal Psg

Kolo Muani alla Juventus era solo questione di tempo e ora è praticamente cosa fatta. Salvo improbabili colpi di scena, l’attaccante francese (27 anni) diventerà bianconero nelle prossime ore, mercoledì o giovedì. Lo riferiscono l’Equipe e Le Parisien, secondo cui l’accordo non è ancora definitivo ma l’attaccante del Psg, acquistato per 90 milioni di euro nel 2023, dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. L’importo del trasferimento non è ancora stato reso noto ma l’affare dovrebbe essersi chiuso intorno ai 50 milioni di euro bonus compresi.

In prestito la scorsa stagione dal Paris Saint-Germain al Tottenham, il finalista del Mondiale 2022 aveva già giocato con la maglia bianconera nel 2025, segnando 10 gol in 22 presenze.

“Cosa manca per Kolo Muani alla Juve? Spero poco”, il commento sibillino dell’ad bianconero Andrea Carnevali

Chi è Kolo Muani

Randal Kolo Muani è nato a Bondy, in Francia, il 5 dicembre 1998 è un attaccante che ama svariare su tutto il fronte d’attacco. Ha cominciato la sua carriera a Nantes dove è arrivato a 17 anni. Nel 2022 è passato all’Eintracht di Francoforte dopo aver giocato la finale dei Mondiali in Qatar con la Francia contro l’Argentina e aver avuto la clamorosa occasione di segnare il gol vittoria proprio negli ultimi secondi del match prima che Messi e compagni si imponessero dopo i calci di rigore. Dopo aver giocato in Germania è passato al Paris Saint Germain senza grande successo. Quindi i prestiti prima alla Juve e poi al Tottenham. Adesso di nuovo in bianconero e finalmente in pianta stabile.