Zidane è il nuovo allenatore della Francia: “Non c’è niente di più grande della Nazionale”

Zinedine Zidane è ufficialmente il nuovo allenatore della nazionale francese di calcio. L’ex capitano dei Bleus ha firmato un contratto della durata di quattro anni fino al 2030. Zinedine Zidane diventa il 18° commissario tecnico nella storia dei Bleus dai tempi di Henri Guérin nel 1964, succedendo a Didier Deschamps. Il nuovo allenatore assumerà ufficialmente l’incarico il 1° agosto e guiderà la nazionale francese a partire dalla Uefa Nations League 2026-2027. Successivamente, si occuperà delle qualificazioni a Euro 2028, della Nations League 2028-2029 e delle qualificazioni ai Mondiali del 2030. Zinedine Zidane annuncerà il suo staff tecnico all’inizio di settembre.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Zidane: “Non c’è niente di più grande della Francia”

“L’ho detto spesso: non c’è niente di più grande della nazionale francese. Quindi è una gioia e ovviamente un grande motivo di orgoglio diventare l’allenatore di questa nazionale. È anche una responsabilità. Voglio ringraziare il Presidente Philippe Diallo, il Comitato Esecutivo e la Federazione calcistica francese per la fiducia riposta in me e riconoscere i quattordici anni di servizio di Didier e del suo staff. Un pensiero speciale va anche a tutti i miei allenatori. Inutile dire che ho grandi ambizioni per la nazionale francese!”, ha affermato Zidane. “La nomina di Zinedine Zidane a commissario tecnico della nazionale francese è motivo di immenso orgoglio per la Federazione. Segna l’incontro tra una leggenda nella storia dei Bleus, che è diventato uno degli allenatori più titolati e rispettati della sua generazione, e una squadra dal potenziale raro, animata da altissime ambizioni. La straordinaria carriera di Zinedine Zidane si fonda su talento, impegno, umiltà ed eccellenza. Sono valori condivisi dalla nazionale francese, che vogliamo sostenere insieme, con ambizione, nei prossimi quattro anni”. “La nomina di Zinedine Zidane a commissario tecnico della nazionale francese è motivo di immenso orgoglio per la Federazione. Segna l’incontro tra una leggenda nella storia dei Bleus, che è diventato uno degli allenatori più titolati e rispettati della sua generazione, e una squadra dal potenziale raro, animata da altissime ambizioni. La straordinaria carriera di Zinedine Zidane si fonda su talento, impegno, umiltà ed eccellenza. Sono valori condivisi dalla nazionale francese, che vogliamo sostenere insieme, con ambizione, nei prossimi quattro anni”, ha dichiarato il presidente federale Philippe Diallo.