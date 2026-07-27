Nazionale, Gasparri: "Confido in Malagò per rifondazione del calcio italiano"

“Confido in Malagò per la rifondazione del calcio italiano. Non farò come tanti italiani che sono tutti allenatori e ora anche presidenti della Federcalcio. Ho il privilegio di esprimergli la mia opinione in privato e non tradirò questo stile“. Lo ha dichiarato Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia, dopo che è tramontata l’ipotesi di Andre Pirlo come azzurro, a Napoli all’iniziativa “La forza delle donne per far crescere la Campania” promossa da FI Campania