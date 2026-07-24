Rafa Leao sul mercato: “Ho parlato con il Milan, studierò le varie opzioni”

Rafael Leao nel corso di una intervista al podcast brasiliano ‘Podpah’ ha parlato della possibilità ormai concreta di lasciare il Milan, squadra nella quale milita dal 1999. “Ho già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto”, ha spiegato il calciatore portoghese che ha tra l’altro concluso un Mondiale giocato senza brillare.

“Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan”, ha aggiunto il numero 10 rossonero che si trova attualmente ancora in vacanza in Brasile che nei giorni scorsi ha postato sui social dei video che lo ritraevano mentre si allenava nel centro sportivo del Corinthians. “Mi è piaciuto molto il Corinthians, le persone lì sono state molto gentili con me, le strutture erano ottime, perché mi sto allenando per tornare per il precampionato”, ha concluso Leao.

Per Leao al momento non sono arrivate offerte. Il Milan chiede almeno 60 milioni di euro e difficilmente accetterà proposte di prestiti senza la garanzia del riscatto. Negli ultimi giorni sono arrivate voci di possibili interessamenti dalla Turchia. Galatasaray e Fenerbahce avrebbero proposto al giocatore maxi ingaggi ma non hanno ancora contattato il club rossonero

Milan, ufficiali i rinnovi di Comotto e Camarda

Il Milan intanto ‘blinda’ due dei suoi giovani più promettenti per evitare un nuovo caso Liberali, il giovane cresciuto in rossonero e passato al Como dopo l’ottima stagione in prestito al Catanzaro. Non sarà così per Francesco Camarda e Chistian Comotto. Il Milan “è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Francesco Camarda fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, dove è arrivato all’età di 7 anni, Francesco ha completato il proprio percorso con le formazioni Primavera e Milan Futuro, fino all’esordio in Prima Squadra. Nell’ultima stagione, in prestito al Lecce, ha calcato i campi della Serie A collezionando 23 presenze, 1 gol e 1 assist, per poi fare ritorno al Milan. Il Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino, con l’ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi”.

Contestualmente, il Milan “è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Christian Comotto fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno. Arrivato nel settore giovanile rossonero nel 2020, ha percorso la trafila nelle formazioni Under fino alla Primavera. Nella stagione 2025/26 si è imposto in prestito allo Spezia, collezionando 28 presenze. Il Milan e Christian Comotto proseguiranno insieme il proprio cammino, con l’ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi”.