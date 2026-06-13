Home > Calcio > Mondiali 2026, le partite di oggi: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

Nelle gare di ieri il pareggio tra Canada-Bosnia e la vittoria degli Usa sul Paraguay

Inizia oggi, sabato 13 giugno, la terza giornata dei Mondiali 2026 di Canada, Messico e Usa. Dopo le partite di ieri, che hanno visto il pareggio tra Canada-Bosnia e la vittoria degli Usa sul Paraguay, tra oggi e questa notte scenderanno in campo altre 6 squadre. Ecco il programma:

Qatar-Svizzera (Girone B)

Brasile-Marocco (Girone C)

Haiti-Scozia (Girone C)

Qatar-Svizzera: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Qatar e Svizzera, valida per il Girone B, inizia alle 21. Ecco le probabili formazioni:

Qatar (4-3-3): Abunada; Aloui, Pedro Miguel, Khoukhi, H. Ahmed; Laye, Fathy, Gaber; Edmilson; Abdurisag, Afif. Ct. Lopetegui

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo. Ct. Yakin

La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva sulla piattaforma di Dazn.

🏟️ | The stands are set at San Francisco Bay Arena📍

for the start of our journey at the #FIFAWorldCup 2026 🌍🏆#AlAnnabi #AllForQatar pic.twitter.com/28B7Q00FLc — Qatar Football Association (@QFA_EN) June 13, 2026

Brasile-Marocco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Esordio mondiale per Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile, che nella notte affronterà il Marocco in quello che sarà il big match della giornata. Il fischio d’inizio è fissato a mezzanotte. Ecco le probabili formazioni:

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Casemiro, Paquetá, Bruno Guimaraes; Raphinha, Cunha, Vinicius Jr. Ct. Ancelotti

Marocco (4-1-4-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Riad, Mazraoui; El Aynaoui; Brahim Diaz, El Khannouss, Ounahi, Saibari; El Kaabi. Ct. Ouhabi

Brasile-Marocco sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e in chiaro su Rai 1. Il match sarà visibile in streaming gratis su RaiPlay.

Hoje é dia de estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026. Hoje é o começo da nossa jornada rumo ao #hexa!



RODADA #1



⏰ 18H (EUA) • 19H (BRA)

🏟️ MetLife Stadium

📍 Nova Jérsei

📺 TV Globo, GE TV, Sportv, Cazé TV, SBT e NSports #BateNoPeito pic.twitter.com/pw46vxUAFo — brasil (@CBF_Futebol) June 13, 2026

Haiti-Scozia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Nella notte in campo anche Haiti-Scozia, con l’esordio di McTominay. Ecco le probabili formazioni:

Haiti (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Duverne, Experience; Deedson, Bellegarde, Jacques, Casimir; Pierrot, Isidor. Ct. Migné

Scozia (4-4-2): Gunn; Hickey, Souttar, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Shankland, Adams. Ct. Clarke

Il fischio d’inizio della partita è fissato per le 3 italiane, il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn.