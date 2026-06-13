Mondiali 2026, le partite di oggi: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

Inizia oggi, sabato 13 giugno, la terza giornata dei Mondiali 2026 di Canada, Messico e Usa. Dopo le partite di ieri, che hanno visto il pareggio tra Canada-Bosnia e la vittoria degli Usa sul Paraguay, tra oggi e questa notte scenderanno in campo altre 6 squadre. Ecco il programma:
- Qatar-Svizzera (Girone B)
- Brasile-Marocco (Girone C)
- Haiti-Scozia (Girone C)
Qatar-Svizzera: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
La partita tra Qatar e Svizzera, valida per il Girone B, inizia alle 21. Ecco le probabili formazioni:
Qatar (4-3-3): Abunada; Aloui, Pedro Miguel, Khoukhi, H. Ahmed; Laye, Fathy, Gaber; Edmilson; Abdurisag, Afif. Ct. Lopetegui
Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo. Ct. Yakin
La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva sulla piattaforma di Dazn.
Brasile-Marocco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro
Esordio mondiale per Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile, che nella notte affronterà il Marocco in quello che sarà il big match della giornata. Il fischio d’inizio è fissato a mezzanotte. Ecco le probabili formazioni:
Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Casemiro, Paquetá, Bruno Guimaraes; Raphinha, Cunha, Vinicius Jr. Ct. Ancelotti
Marocco (4-1-4-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Riad, Mazraoui; El Aynaoui; Brahim Diaz, El Khannouss, Ounahi, Saibari; El Kaabi. Ct. Ouhabi
Brasile-Marocco sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e in chiaro su Rai 1. Il match sarà visibile in streaming gratis su RaiPlay.
Haiti-Scozia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Nella notte in campo anche Haiti-Scozia, con l’esordio di McTominay. Ecco le probabili formazioni:
Haiti (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Duverne, Experience; Deedson, Bellegarde, Jacques, Casimir; Pierrot, Isidor. Ct. Migné
Scozia (4-4-2): Gunn; Hickey, Souttar, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Shankland, Adams. Ct. Clarke
Il fischio d’inizio della partita è fissato per le 3 italiane, il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn.