Mondiali 2026, cadavere in auto vicino al ritiro dell’Iran

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto vicino al centro di allenamento della nazionale dell’Iran a Tijuana, in Messico, appena tre giorni prima della partita d’esordio ai Mondiali 2026. Ieri sono giunte segnalazioni di un odore acre proveniente da un veicolo parcheggiato di fronte al campo, e un rapporto preliminare indica che il corpo presentava segni di violenza ed era avvolto in un sacco nero. Secondo le testimonianze, il veicolo sospetto era parcheggiato sul posto da mercoledì scorso. La nazionale iraniana, scortata da un imponente dispositivo di sicurezza a causa delle tensioni con gli Stati Uniti, giocherà contro la Nuova Zelanda martedì alle 16 ora locale.