Mondiali 2026, le partite di oggi: orari e dove vederle in tv

Dopo le prime due gare dei Mondiali 2026, con la vittoria del Messico sul Sudafrica e il successo della Corea del Sud con la Repubblica Ceca, oggi si disputano due partite dei Mondiali 2026. Alle 21 per il girone B si affrontano Canada e Bosnia mentre mentre alle 3 di sabato scendono in campo gli Stati Uniti e il Paraguay per il girone D.

Canada-Bosnia in campo alle 21

Una delle squadre padrone di casa, il Canada, debutta nel torneo affrontando la Bosnia, che è approdata ai Mondiali eliminando l’Italia allo spareggio nelle qualificazioni, al BMO Field di Toronto alle 21. Nello stesso girone ci sono anche il Qatar e la Svizzera. Edin Dzeko ha partecipato a pieno ritmo all’ultimo allenamento della Bosnia prima della partita d’esordio ai Mondiali contro i padroni di casa del Canada e il ct Sergej Barbarez ha dichiarato che sarà a disposizione per l’incontro. “La sua qualità è davvero speciale. Non molte squadre hanno un giocatore di questo calibro”, ha detto il tecnico a proposito del 40enne centravanti ex di Inter, Roma e Fiorentina.

Dove vedere Canada-Bosnia e le probabili formazioni

Canada-Bosnia sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, con abbonamento all’emittente principale dei Mondiali, e in co-esclusiva in chiaro su Rai Uno, e in diretta streaming su Dazn e RaiPlay.

Canada (4-4-2): Crepeau; Larryea, Miller, Cornelius, Davies; Buchanan, Eustaquid, Koné, Ahmed; David, Oluwaseyi. Ct.: Marsch.

Bosnia (4-3-3): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic; Alajbegovic, Demirovic, Dzeko. Ct.: Barbarez.

Stati Uniti-Paraguay alle 3 di sabato

Gli Stati Uniti, uno dei tre paesi organizzatori, debuttano al Mondiale, affrontando il Paraguay al SoFi Stadium di Los Angeles alle 3 di sabato, nell’ambito del gruppo D che comprende anche Australia e Turchia. “Non abbiamo paura, questo è il nostro momento. Vogliamo essere una vera forza in questo Mondiale, capace di giocarsela con tutti”, dice una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ la stella degli Usa , il milanista, Christian Pulisic in vista del debutto della nazionale statunitense. In panchina a guidare gli americani, l’argentino Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham.

Dove vedere Usa-Paraguay e le probabili formazioni

La partita tra Usa e Paraguay sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn, con abbonamento all’emittente principale dei Mondiali, e in diretta streaming su Dazn con inizio alle 3 di sabato 13 giugno

USA (3-4-2-1): Freese; Freeman, M. Robinson, Ream; Dest, McKennie, Adams, A. Robinson; Pulisic, Tillman; Balogun. CT: Mauricio Pochettino.

Paraguay (4-3-3): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Bobadilla, Cubas; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria. CT: Gustavo Alfaro.