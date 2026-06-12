Mondiali 2026, Infantino punzecchia l’Italia: “Con il torneo a 64 squadre magari si qualifica”

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ironizzato sull’assenza dell‘Italia al Mondiale, la terza consecutiva. “Forse l’Italia si qualificherà con un torneo a 64 squadre. O chissà, magari se fossero 208…”, ha detto il numero uno del calcio mondiale, parlando ai microfoni di ‘Cazè Tv’. Infantino è tornato sulla possibilità di allargare ulteriormente il numero delle nazionali partecipanti alla Coppa del Mondo in vista delle prossime edizioni. “Prima dobbiamo vedere come andrà questo Mondiale a 48 squadre, è già un evento molto importante – ha spiegato – Abbiamo discusso di una Coppa del Mondo a 64 squadre, con una maggiore partecipazione da tutto il mondo. Se n’è già parlato nel Consiglio Fifa, ma sfrutteremo al meglio questa edizione a 48”.

4,7 mln di spettatori su Rai1 per la gara inaugurale Messico-Sudafrica

Nella serata di ieri, giovedì 11 giugno, la partita inaugurale del Mondiale di calcio 2026, Messico-Sudafrica, è stata seguita su Rai1 da 4 milioni e 758mila spettatori, con share del 27,1%. Nello specifico il primo tempo ha ottenuto il 27,8% di share e 5 milioni 277 mila spettatori, mentre il secondo ha fatto segnare il 26,4% di share e 4 milioni 269 mila spettatori. Prima del match la cerimonia di apertura in diretta dal Mexico City Stadium ha segnato il 22,1% di share e quasi 3 milioni di telespettatori (2 milioni 940 mila).