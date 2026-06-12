La Corea del Sud debutta con una vittoria ai Mondiali 2026, battendo in rimonta per 2 a 1 la Repubblica Ceca. Le reti tutte nel secondo tempo. Segna prima la Repubblica Ceca con Ladislav Krejcí, al 59esimo. La Corea del Sud pareggia pochi minuti dopo con In-Beom Hwang. All’ottantesimo il gol vittoria di Hyeon-Gyu Oh. In precedenza, il Messico aveva battuto il Sudafrica nella gara inaugurale.
Mondiali 2026, Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1: vittoria in rimonta per gli asiatici
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I gol di Krejcí, al 59esimo, In-Beom Hwang poco dopo e all’ottantesimo quello decisivo di Hyeon-Gyu Oh