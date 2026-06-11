Mondiali 2026, Infantino su Trump: "Senza di lui sarebbe stato impossibile organizzare una Coppa del Mondo negli Usa"

Gianni Infantino è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia dei Mondiali 2026, affrontando alcuni dei temi che hanno accompagnato l’organizzazione del torneo, dai visti ai biglietti fino alla partecipazione dell’Iran. Nel corso dell’incontro, il presidente della FIFA si è soffermato anche sul rapporto con Donald Trump, sottolineando la collaborazione con il presidente degli Stati Uniti. Infantino ha spiegato di aver lavorato a stretto contatto con Trump e ha sostenuto che senza il suo coinvolgimento sarebbe stato impossibile organizzare una Coppa del Mondo negli Stati Uniti. Il torneo si svolgerà tra Usa, Canada e Messico e vedrà la partecipazione di 48 nazionali per la prima volta nella storia della competizione.