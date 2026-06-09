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mercoledì 10 giugno 2026

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Mondiali 2026, chi sono i favoriti secondo i bookie

Mondiali 2026, chi sono i favoriti secondo i bookie
Carlo Ancelotti, Rio de Janeiro, Brasile, 18 maggio 2026 (AP Photo/Silvia Izquierdo)
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Conto alla rovescia per l’inizio del campionato del Mondo più lungo di sempre; 48 squadre si contendono il trofeo più prestigioso

Il Mondiale 2026 più lungo di sempre sta per partire. L’espansione a 48 squadre trasforma il torneo iridato in una maratona calcistica senza precedenti: 104 partite complessive distribuite su di 39 giorni, in entrambi casi numeri mai visti. Rispetto alle ultime edizioni, inoltre, servirà vincere una partita in più: le quattro nazionali che arriveranno in fondo dovranno disputare ben otto partite per sollevare la Coppa, affrontando ben cinque turni eliminatori, con il debutto assoluto dei sedicesimi di finale. E tra tante prime volte, i fari sono puntati su una statistica che resiste dal 1930, debutto assoluto della Coppa del Mondo: nessuna nazionale ha mai vinto con un allenatore straniero in panchina. Il 2026 potrebbe però essere l’anno della svolta.

I favoriti per la vittoria dei Mondiali 2026 secondo i bookie

Per gli esperti di 888sport – come riporta Agipronews – si gioca a 7,00 il successo dell’Inghilterra di Tuchel: il tecnico tedesco ha blindato la panchina dei Tre Leoni con un percorso netto nelle qualificazioni (zero gol subiti) e in patria c’è la speranza di interrompere il digiuno che dura dal 1966, 60 anni precisi. Chi cerca l’ennesimo titolo per avere un posto sempre più elitario nella storia è Carlo Ancelotti, offerto a 9,00 su William Hill con il Brasile.

La Seleção non vince da 24 anni, un digiuno identico a quello tra il 1970 e il 1994 (che si interruppe proprio negli Usa). Affidarsi a “Re Carlo” è una rivoluzione culturale per il Brasile, che sogna di mettersi sul petto la sesta stella. Il nuovo formato allargato non regala solo più spazio alle piccole nazioni, ma si apre a imprese che avrebbero del clamoroso.

Storicamente, infatti, né l’Africa né l’Asia sono mai andate oltre la semifinale (il Marocco nel 2022 e la Corea del Sud nel 2002). Proprio la nazionale di capitan Hakimi, vuole dimostrare che la semifinale in Qatar non è stata un caso. Una vittoria del Marocco si gioca a 51,00 stessa quota del Giappone, che da anni vanta una generazione di talenti ormai centrali nei top club europei, a cui manca però l’ultimo step per entrare nella storia. 

Sia Inghilterra che Brasile possono contare su una selezione di grandi calciatori. Gran parte di loro gioca in uno dei Top 5 campionati europei e tutti sono a caccia della loro prima Coppa del Mondo.

I convocati dell’Inghilterra

  • Dean Henderson, portiere (Crystal Palace)
  • Jordan Pickford, portiere (Everton)
  • James Trafford, portiere (Manchester City)
  • Dan Burn, difensore (Newcastle)
  • Marc Guéhi, difensore (Manchester City)
  • Reece James, difensore (Chelsea)
  • Ezri Konsa, difensore (Aston Villa)
  • Tino Livramento, difensore (Aston Villa)
  • Nico O’Reilly, difensore (Manchester City)
  • Jarell Quansah, difensore (Bayer Leverkusen)
  • Djed Spence, difensore (Tottenham)
  • John Stones, difensore (Manchester City)
  • Elliot Anderson, centrocampista (Nottingham Forest)
  • Jude Bellingham, centrocampista (Real Madrid)
  • Eberechi Eze, centrocampista (Arsenal)
  • Jordan Henderson, centrocampista (Brentford)
  • Kobbie Mainoo, centrocampista (Manchester United)
  • Declan Rice, centrocampista (Arsenal)
  • Morgan Rogers, centrocampista (Aston Villa)
  • Anthony Gordon, attaccante (Newcastle)
  • Harry Kane, attaccante (Bayern Monaco)
  • Noni Madueke, attaccante (Arsenal)
  • Marcus Rashford, attaccante (Barcellona)
  • Bukayo Saka, attaccante (Arsenal)
  • Ivan Toney, attaccante (Al-Ahli)
  • Ollie Watkins, attaccante (Aston Villa)

I convocati del Brasile

  • Alisson, portiere (Liverpool)
  • Ederson, portiere (Fenerbahce)
  • Weverton, portiere (Gremio)
  • Alex Sandro, difensore (Flamengo)
  • Bremer, difensore (Juventus)
  • Danilo, difensore (Flamengo)
  • Douglas Santos, difensore (Zenit San Pietroburgo)
  • Gabriel Magalhaes, difensore (Arsenal)
  • Ibanez, difensore (Al-Ahli)
  • Leo Pereira, difensore (Flamengo)
  • Marquinhos, difensore (Psg)
  • Bruno Guimaraes, centrocampista (Newcastle)
  • Ederson, centrocampista (Atalanta)
  • Casemiro, centrocampista (Manchester United)
  • Danilo, centrocampista (Botafogo)
  • Fabinho, centrocampista (Al-Ittihad)
  • Paquetà, centrocampista (Flamengo)
  • Endrick, attaccante (Lione)
  • Gabriel Martinelli, attaccante (Arsenal)
  • Igor Thiago, attaccante (Brentford)
  • Luiz Henrique, attaccante (Zenit)
  • Matheus Cunha, attaccante (Manchester United)
  • Neymar jr, attaccante (Santos)
  • Rapinha, attaccante (Barcellona)
  • Rayan, attaccante (Bournemouth)
  • Vinicius, attaccante (Real Madrid)
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