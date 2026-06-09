Mondiali 2026, chi sono i favoriti secondo i bookie

Il Mondiale 2026 più lungo di sempre sta per partire. L’espansione a 48 squadre trasforma il torneo iridato in una maratona calcistica senza precedenti: 104 partite complessive distribuite su di 39 giorni, in entrambi casi numeri mai visti. Rispetto alle ultime edizioni, inoltre, servirà vincere una partita in più: le quattro nazionali che arriveranno in fondo dovranno disputare ben otto partite per sollevare la Coppa, affrontando ben cinque turni eliminatori, con il debutto assoluto dei sedicesimi di finale. E tra tante prime volte, i fari sono puntati su una statistica che resiste dal 1930, debutto assoluto della Coppa del Mondo: nessuna nazionale ha mai vinto con un allenatore straniero in panchina. Il 2026 potrebbe però essere l’anno della svolta.
I favoriti per la vittoria dei Mondiali 2026 secondo i bookie
Per gli esperti di 888sport – come riporta Agipronews – si gioca a 7,00 il successo dell’Inghilterra di Tuchel: il tecnico tedesco ha blindato la panchina dei Tre Leoni con un percorso netto nelle qualificazioni (zero gol subiti) e in patria c’è la speranza di interrompere il digiuno che dura dal 1966, 60 anni precisi. Chi cerca l’ennesimo titolo per avere un posto sempre più elitario nella storia è Carlo Ancelotti, offerto a 9,00 su William Hill con il Brasile.
La Seleção non vince da 24 anni, un digiuno identico a quello tra il 1970 e il 1994 (che si interruppe proprio negli Usa). Affidarsi a “Re Carlo” è una rivoluzione culturale per il Brasile, che sogna di mettersi sul petto la sesta stella. Il nuovo formato allargato non regala solo più spazio alle piccole nazioni, ma si apre a imprese che avrebbero del clamoroso.
Storicamente, infatti, né l’Africa né l’Asia sono mai andate oltre la semifinale (il Marocco nel 2022 e la Corea del Sud nel 2002). Proprio la nazionale di capitan Hakimi, vuole dimostrare che la semifinale in Qatar non è stata un caso. Una vittoria del Marocco si gioca a 51,00 stessa quota del Giappone, che da anni vanta una generazione di talenti ormai centrali nei top club europei, a cui manca però l’ultimo step per entrare nella storia.
Sia Inghilterra che Brasile possono contare su una selezione di grandi calciatori. Gran parte di loro gioca in uno dei Top 5 campionati europei e tutti sono a caccia della loro prima Coppa del Mondo.
I convocati dell’Inghilterra
- Dean Henderson, portiere (Crystal Palace)
- Jordan Pickford, portiere (Everton)
- James Trafford, portiere (Manchester City)
- Dan Burn, difensore (Newcastle)
- Marc Guéhi, difensore (Manchester City)
- Reece James, difensore (Chelsea)
- Ezri Konsa, difensore (Aston Villa)
- Tino Livramento, difensore (Aston Villa)
- Nico O’Reilly, difensore (Manchester City)
- Jarell Quansah, difensore (Bayer Leverkusen)
- Djed Spence, difensore (Tottenham)
- John Stones, difensore (Manchester City)
- Elliot Anderson, centrocampista (Nottingham Forest)
- Jude Bellingham, centrocampista (Real Madrid)
- Eberechi Eze, centrocampista (Arsenal)
- Jordan Henderson, centrocampista (Brentford)
- Kobbie Mainoo, centrocampista (Manchester United)
- Declan Rice, centrocampista (Arsenal)
- Morgan Rogers, centrocampista (Aston Villa)
- Anthony Gordon, attaccante (Newcastle)
- Harry Kane, attaccante (Bayern Monaco)
- Noni Madueke, attaccante (Arsenal)
- Marcus Rashford, attaccante (Barcellona)
- Bukayo Saka, attaccante (Arsenal)
- Ivan Toney, attaccante (Al-Ahli)
- Ollie Watkins, attaccante (Aston Villa)
I convocati del Brasile
- Alisson, portiere (Liverpool)
- Ederson, portiere (Fenerbahce)
- Weverton, portiere (Gremio)
- Alex Sandro, difensore (Flamengo)
- Bremer, difensore (Juventus)
- Danilo, difensore (Flamengo)
- Douglas Santos, difensore (Zenit San Pietroburgo)
- Gabriel Magalhaes, difensore (Arsenal)
- Ibanez, difensore (Al-Ahli)
- Leo Pereira, difensore (Flamengo)
- Marquinhos, difensore (Psg)
- Bruno Guimaraes, centrocampista (Newcastle)
- Ederson, centrocampista (Atalanta)
- Casemiro, centrocampista (Manchester United)
- Danilo, centrocampista (Botafogo)
- Fabinho, centrocampista (Al-Ittihad)
- Paquetà, centrocampista (Flamengo)
- Endrick, attaccante (Lione)
- Gabriel Martinelli, attaccante (Arsenal)
- Igor Thiago, attaccante (Brentford)
- Luiz Henrique, attaccante (Zenit)
- Matheus Cunha, attaccante (Manchester United)
- Neymar jr, attaccante (Santos)
- Rapinha, attaccante (Barcellona)
- Rayan, attaccante (Bournemouth)
- Vinicius, attaccante (Real Madrid)