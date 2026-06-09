Home > Calcio > Mondiali 2026, chi sono i favoriti secondo i bookie

Il Mondiale 2026 più lungo di sempre sta per partire. L’espansione a 48 squadre trasforma il torneo iridato in una maratona calcistica senza precedenti: 104 partite complessive distribuite su di 39 giorni, in entrambi casi numeri mai visti. Rispetto alle ultime edizioni, inoltre, servirà vincere una partita in più: le quattro nazionali che arriveranno in fondo dovranno disputare ben otto partite per sollevare la Coppa, affrontando ben cinque turni eliminatori, con il debutto assoluto dei sedicesimi di finale. E tra tante prime volte, i fari sono puntati su una statistica che resiste dal 1930, debutto assoluto della Coppa del Mondo: nessuna nazionale ha mai vinto con un allenatore straniero in panchina. Il 2026 potrebbe però essere l’anno della svolta.

I favoriti per la vittoria dei Mondiali 2026 secondo i bookie

Per gli esperti di 888sport – come riporta Agipronews – si gioca a 7,00 il successo dell’Inghilterra di Tuchel: il tecnico tedesco ha blindato la panchina dei Tre Leoni con un percorso netto nelle qualificazioni (zero gol subiti) e in patria c’è la speranza di interrompere il digiuno che dura dal 1966, 60 anni precisi. Chi cerca l’ennesimo titolo per avere un posto sempre più elitario nella storia è Carlo Ancelotti, offerto a 9,00 su William Hill con il Brasile.

La Seleção non vince da 24 anni, un digiuno identico a quello tra il 1970 e il 1994 (che si interruppe proprio negli Usa). Affidarsi a “Re Carlo” è una rivoluzione culturale per il Brasile, che sogna di mettersi sul petto la sesta stella. Il nuovo formato allargato non regala solo più spazio alle piccole nazioni, ma si apre a imprese che avrebbero del clamoroso.

Storicamente, infatti, né l’Africa né l’Asia sono mai andate oltre la semifinale (il Marocco nel 2022 e la Corea del Sud nel 2002). Proprio la nazionale di capitan Hakimi, vuole dimostrare che la semifinale in Qatar non è stata un caso. Una vittoria del Marocco si gioca a 51,00 stessa quota del Giappone, che da anni vanta una generazione di talenti ormai centrali nei top club europei, a cui manca però l’ultimo step per entrare nella storia.

Sia Inghilterra che Brasile possono contare su una selezione di grandi calciatori. Gran parte di loro gioca in uno dei Top 5 campionati europei e tutti sono a caccia della loro prima Coppa del Mondo.

I convocati dell’Inghilterra

Dean Henderson , portiere (Crystal Palace)

, portiere (Crystal Palace) Jordan Pickford , portiere (Everton)

, portiere (Everton) James Trafford , portiere (Manchester City)

, portiere (Manchester City) Dan Burn , difensore (Newcastle)

, difensore (Newcastle) Marc Guéhi , difensore (Manchester City)

, difensore (Manchester City) Reece James , difensore (Chelsea)

, difensore (Chelsea) Ezri Konsa , difensore (Aston Villa)

, difensore (Aston Villa) Tino Livramento , difensore (Aston Villa)

, difensore (Aston Villa) Nico O’Reilly , difensore (Manchester City)

, difensore (Manchester City) Jarell Quansah , difensore (Bayer Leverkusen)

, difensore (Bayer Leverkusen) Djed Spence , difensore (Tottenham)

, difensore (Tottenham) John Stones , difensore (Manchester City)

, difensore (Manchester City) Elliot Anderson , centrocampista (Nottingham Forest)

, centrocampista (Nottingham Forest) Jude Bellingham , centrocampista (Real Madrid)

, centrocampista (Real Madrid) Eberechi Eze , centrocampista (Arsenal)

, centrocampista (Arsenal) Jordan Henderson , centrocampista (Brentford)

, centrocampista (Brentford) Kobbie Mainoo , centrocampista (Manchester United)

, centrocampista (Manchester United) Declan Rice , centrocampista (Arsenal)

, centrocampista (Arsenal) Morgan Rogers , centrocampista (Aston Villa)

, centrocampista (Aston Villa) Anthony Gordon , attaccante (Newcastle)

, attaccante (Newcastle) Harry Kane , attaccante (Bayern Monaco)

, attaccante (Bayern Monaco) Noni Madueke , attaccante (Arsenal)

, attaccante (Arsenal) Marcus Rashford , attaccante (Barcellona)

, attaccante (Barcellona) Bukayo Saka , attaccante (Arsenal)

, attaccante (Arsenal) Ivan Toney , attaccante (Al-Ahli)

, attaccante (Al-Ahli) Ollie Watkins, attaccante (Aston Villa)

I convocati del Brasile