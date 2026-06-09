Mondiali 2026, a Toronto la caccia al tesoro ai 51 castori dedicati alle Nazionali partecipanti

A Toronto è partita una curiosa caccia al tesoro dedicata ai Mondiali di calcio. Nel quartiere storico di Old Town sono state nascoste 51 statue di castori che i visitatori sono invitati a trovare attraverso un percorso che attraversa parchi, marciapiedi e persino edifici della zona. Tra le attrazioni più fotografate c’è ‘Doug‘, il castoro che rappresenta il Canada e che indossa una divisa da calcio ispirata alla nazionale canadese. Le altre statue, alte circa un metro e venti, rappresentano invece le nazioni partecipanti al torneo e sono state dipinte a mano da artisti locali.

L’iniziativa è stata lanciata in vista delle sei partite dei Mondiali che si giocheranno a Toronto. Secondo le stime della città, sono attesi circa 300 mila visitatori durante le tre settimane del torneo. Ogni statua è accompagnata da un codice QR che permette di partecipare gratuitamente a una caccia al tesoro digitale.