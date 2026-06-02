Macron in visita alla Nazionale francese prima della partenza per il Mondiale

II presidente Emmannuel Macron ha fatto visita alla nazionale francese, che si trova in ritiro prima della partenza per il Mondiale. Accompagnato dalla moglie Brigitte e dal ministro dello Sport Marina Ferrari, il presidente ha incontrato il commissario tecnico Didier Deschamps e il capitano Kylian Mbappé e ha fatto una foto con i giocatori di Deschamps all’esterno del Castello di Clairefontaine. La Francia disputerà due amichevoli contro la Costa d’Avorio il 4 giugno a Nantes e contro l’Irlanda l’8 giugno a Lille. La squadra volerà a Boston il 10 giugno e disputerà la sua prima partita dei Mondiali il 16 contro il Senegal.