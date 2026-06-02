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martedì 2 giugno 2026

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Macron in visita alla Nazionale francese prima della partenza per il Mondiale

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II presidente Emmannuel Macron ha fatto visita alla nazionale francese, che si trova in ritiro prima della partenza per il Mondiale. Accompagnato dalla moglie Brigitte e dal ministro dello Sport Marina Ferrari, il presidente ha incontrato il commissario tecnico Didier Deschamps e il capitano Kylian Mbappé e ha fatto una foto con i giocatori di Deschamps all’esterno del Castello di Clairefontaine. La Francia disputerà due amichevoli contro la Costa d’Avorio il 4 giugno a Nantes e contro l’Irlanda l’8 giugno a Lille. La squadra volerà a Boston il 10 giugno e disputerà la sua prima partita dei Mondiali il 16 contro il Senegal.