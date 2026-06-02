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martedì 2 giugno 2026

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Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna

Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna
Domenico Tedesco sulla panchina del Fenerbahce (Foto AP/Khalil Hamra)
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Per lui un contratto fino al 2028

Cominciano ad andare a posto i primi tasselli del valzer delle panchine in serie A, alla vigilia di una stagione in cui per il momento le certezze tra le 20 big del calcio italiano sono ben poche. Il Bologna ha rotto gli indugi e ha scelto Domenico Tedesco per il post Italiano, è arrivato l’annuncio del club rossoblù: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva”.

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