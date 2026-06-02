Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna

Cominciano ad andare a posto i primi tasselli del valzer delle panchine in serie A, alla vigilia di una stagione in cui per il momento le certezze tra le 20 big del calcio italiano sono ben poche. Il Bologna ha rotto gli indugi e ha scelto Domenico Tedesco per il post Italiano, è arrivato l’annuncio del club rossoblù: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva”.

Domenico Tedesco is the new head coach of Bologna! ❤️💙



Benvenuto! 👏



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