Mondiali 2026, Brasile spettacolo: 6-2 a Panama in amichevole

Il Brasile di Carlo Ancelotti ha battuto nettamente Panama per 6-2, in una gara amichevole in preparazione ai Mondiali. Con Neymar fermo ai box a causa dell’infortunio al polpaccio, ma presente in panchina e acclamato dalla torcida con cori e applausi. allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro la Seleçao ha dato spettacolo. I verdeoro si sono imposti grazie alle reti dopo 2′ di Vinicius Jr., di Casemiro al 39′, Rayan al 53′, dell’ex milanista Paquetá al 60′, Igor Thiago su rigore al 63′ e Danilo Santos all’81’. Per Panama in gol su punizione di Murillo con la deviazione di Cunha al 14′ e di Harvey nella ripresa.

Il ct: “Iniezione di fiducia”

“E’ stata una serata magnifica, che ci ha dato una straordinaria iniezione di fiducia”, ha commentato a caldo Ancelotti. Il Brasile giocherà un’ultima amichevole il 6 giugno, a Cleveland contro l’Egitto, poi il 13 giugno l’esordio ai Mondiali contro il Marocco.