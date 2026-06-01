Ora è ufficiale: Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille. Il 36enne tecnico italiano ha firmato lunedì un contratto biennale, succedendo a Bruno Genesio, che ha lasciato la squadra a parametro zero.

La carriera di Davide Ancelotti

Scelto dal padre Carlo come primo assistente al Bayern Monaco (2016-2017) dopo l’addio di Paul Clement, Davide lo ha seguito al Napoli (2018-2019), all’Everton (2019-2021), al Real Madrid (2021-2025) e nella nazionale brasiliana. E proprio per l’impegno con la Seleçao ai Mondiali, la prima parte del lavoro di Ancelotti Jr. sarà inevitabilmente a distanza.

La sua prima esperienza da allenatore al Botafogo è durata solo cinque mesi (15 vittorie, 10 pareggi, 8 sconfitte). Il tecnico poliglotta (parla italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo) ha già maturato esperienza in Ligue 1, avendo ricoperto il ruolo di preparatore atletico al Psg durante il periodo in cui suo padre ne era allenatore (2011-2013), contribuendo in particolare a segnalare il talento di Kingsley Coman al padre.

Presidente del Lille: “Professionista esemplare”

“Davide è un professionista esemplare, in possesso di tutte le qualità e competenze di un allenatore moderno. Lo conosco da molti anni e ho seguito da vicino la sua crescita ai massimi livelli, sulle orme del leggendario Carlo Ancelotti”, ha commentato il presidente del Lille, Olivier Létang. “La sua visione del calcio e il suo approccio all’allenamento sono rigorosi e al tempo stesso molto attuali. Siamo rimasti molto colpiti dalla sua energia e determinazione, dalla sua maturità e dalla sua esperienza. Siamo convinti che sia pronto e che possieda tutte le competenze necessarie per supportare e sviluppare il progetto sportivo del LOSC, grazie alle sue capacità tecniche, alla sua esperienza e ai valori umani che incarna”, ha aggiunto.