Donnarumma: “La mancata qualificazione ai Mondiali è stata una mazzata”

“Una mazzata incredibile“. Così Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e dell’Italia, Nazionale di cui è anche capitano, parla della mancata qualificazione ai Mondiali 2026 causata dalla sconfitta ai rigori contro la Bosnia. “La mancata qualificazione a questo Mondiale è stata una mazzata incredibile”, ha detto Donnarumma, oggi a Firenze, al centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri, guidati dal ct a interim Silvio Baldini, stanno preparando le due amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia.

Ora, però, c’è da resettare tutto e ripartire. E Donnarumma vuole ancora dare il suo contributo per riportare l’Italia tra le grandi del calcio. E per farlo ha dato immediatamente la sua disponibilità per essere convocato da Baldini. “Da capitano mi sono sentito in dovere di chiamare Baldini e dare la mia disponibilità, sono stato contento che mi abbia chiamato. Anche tutti i miei compagni sarebbero venuti con piacere, hanno voglia di ripartire e riportare l’Italia dove merita, sono qui anche a nome di tutti loro“.

Il portiere azzurro vuole inoltre dare una mano ai giovani che il ct a interim ha convocato per queste due partite amichevoli. “Spero di essere un esempio per questi ragazzi – spiega – e spero che alcuni di loro potranno darci una mano per la Nazionale, sono davvero forti“.

“Guardiola ct azzurro? Non spetta a me decidere”

“Guardiola ct della Nazionale? Ha fatto la storia al Manchester City, speravo potesse continuare con noi, ma la sua volontà era quella di fermarsi dopo tutto quello che ha dato. Con lui non ho parlato della possibilità di allenare la Nazionale, non spetta a me questa decisione, spetta al presidente che verrà, non entro nel merito di queste situazioni, ma posso dire che con lui sono stato bene“. Lo ha detto Donnarumma, parlando dell’ipotesi che il tecnico spagnolo possa diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia.