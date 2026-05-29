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venerdì 29 maggio 2026

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Il Monza promosso in serie A, delusione Catanzaro

Il Monza promosso in serie A, delusione Catanzaro
Tifosi del Monza durante la partita con il Catanzaro (Foto LaPresse/Alessio Morgese)
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I calabresi vincono 2-0 ma non basta

Il Monza torna in serie A: è l’ultima promossa della stagione dopo il Venezia e il Frosinone. Il Monza è promosso nonostante una sconfitta per 0-2 in casa contro il Catanzaro nella finale dei playoff. La partita d’andata era finita 2-0 in favore del club lombardo. La squadra di Aquilani va a un passo dall’impresa, ma in Serie A ci va la squadra di Bianco per il vantaggio di classifica.

Nella fase finale di un primo tempo equilibrato la sblocca Jack al 39′. Nella ripresa il Catanzaro ci prova con Iemmello e poi trova il raddoppio con Frosinini al 78′. Il Monza però resiste e conquista la promozione.

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