Napoli, De Laurentiis indagato per punto ristoro abusivo al Maradona

È scattato il sequestro da parte della Polizia locale di Napoli di una struttura realizzata nella tribuna autorità dello Stadio Maradona, senza il permesso per costruire. Si tratta, come riporta il dorso partenopeo di Repubblica, di una struttura di 150 metri quadrati per tre metri e mezzo di altezza. L’ipotesi di reato è abuso edilizio ad opera di Aurelio De Laurentiis che nella sua qualità di amministratore del Napoli commissionava le opere. Il patron del club azzurro risulta ora indagato per il punto di ristoro abusivo.

Lo scorso 7 maggio, due vigili urbani dell’Unità Operativa Tutela Edilizia si erano presentati in tribuna autorità mentre erano in corso i lavori per uno spazio chiuso, “verosimilmente adibito a punto ristoro”. Ai vigili urbani era stata mostrata una delibera del settembre 2025 secondo cui la Giunta comunale di Palazzo San Giacomo avrebbe approvato una richiesta del club per tre nuove sale hospitality a cui il Comune di Napoli avrebbe dato l’ok in cambio di un aumento del canone di concessione di quasi 30mila euro. Ma quella delibera, secondo il Comune, non era un permesso per costruire. Da qui la decisione del sequestro dell’area da parte del giudice.