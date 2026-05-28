Ansu Fati, il talento del Barcellona lancia la sua prima canzone: “Sea Como Sea”

Dai campi leggendari della Champions League al mondo della musica. Music Brokers annuncia ufficialmente l’ingresso di Ansu Fati nel suo roster di artisti. Anssumane Fati Vieira, calciatore del Barcellona (questa stagione in prestito al Monaco) e della nazionale spagnola, avvia con questo accordo la sua carriera musicale professionale. Il suo primo singolo, “Sea Como Sea”, sarà pubblicato venerdì 19 giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali. È la prima volta nella storia del club blaugrana che uno dei suoi giocatori si lancia nel mondo della musica.

Il progetto di Ansu Fati con Music Brokers

L’etichetta discografica, assieme al 23enne spagnolo, ha stipulato un accordo di carriera a lungo termine. Federico Scialabba, co-fondatore e CEO di Music Brokers, ha partecipato alla produzione del primo brano dell’artista insieme a Gambinoalaprod (Nizza) e Adrián Ayerbe (Madrid). Questo triangolo produttivo tra Nizza, Madrid e New York accompagna il cantante fin dalle prime sessioni in studio. Il mastering del singolo è firmato da Fernando Álvarez presso 440 Mastering e l’artwork di copertina è di Federico Dell’Albani.

“Ansu non è un calciatore che canta. È un artista che è arrivato alla canzone per la strada lunga, e questo si riflette in ciascuna delle composizioni che abbiamo valutato e lavorato, e che presto vedranno la luce. Per noi, aprire il catalogo con Ansu è una decisione naturale: il progetto si inserisce perfettamente in ciò che l’etichetta sa fare meglio, ovvero accompagnare carriere di artisti con voce propria, dirompenti e capaci di portare uno sguardo diverso fin dal primo giorno”, ha dichiarato Federico Scialabba.

L’infortunio nel 2020 e la passione per la musica

Fati ha iniziato a scrivere canzoni durante il lungo periodo di riabilitazione dal suo infortunio al ginocchio nel 2020. Il progetto ha preso forma definitiva dopo il suo arrivo al Monaco a luglio 2025, quando ha cominciato a recarsi a Nizza nei pomeriggi insieme al compagno di squadra e amico Paul Pogba per frequentare lo studio del produttore Gambinoalaprod. In quelle sessioni, entrambi i calciatori hanno trovato un modo per elaborare, attraverso la scrittura e la musica, ciò che il calcio non elabora.

Sull’origine di questa nuova faccia, lo stesso Ansu ha dichiarato di recente: “Firmare con Music Brokers significa dare un nome ufficiale a qualcosa che accadeva in privato da anni. Mi è costato prendere la decisione, ma Federico era presente nelle sessioni e conosce le canzoni dall’interno. Come dico sempre: mi piace esprimere ciò che vivo“.

“Sea Como Sea”

“Sea Como Sea” propone una fusione tripartita che riflette la biografia dell’artista: l’Afrobeats della sua Bissau natale, il Reggaeton dell’Andalusia dove è cresciuto sin dai sei anni, e l’Amapiano sudafricano che ha ridefinito il battito della musica globale negli ultimi anni. L’incrocio non è solo stilistico, è biografico. Il singolo sarà pubblicato simultaneamente nella versione originale e in un’edizione alternativa intitolata “Sea Como Sea (Amapiano Version)”, firmata dallo stesso team di produzione. Il lancio della canzone segna un traguardo nell’intersezione tra calcio e musica popolare contemporanea.

Il Barcellona e l’industria musicale

Il Barcellona, club a cui appartiene l’attaccante, ha mantenuto negli ultimi anni un legame istituzionale attivo con l’industria musicale globale, associando a iniziative ufficiali del club molteplici artisti di primo livello come Drake, The Rolling Stones, Rosalía, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran e, più recentemente, Olivia Rodrigo. Tuttavia, tutti loro hanno partecipato in qualità di ospiti esterni. Ansu Fati è il primo giocatore dello stesso club a entrare in quella conversazione come artista a pieno titolo.

Al centro Ansu Fati con la maglia del Barcellona, Siviglia, 27 aprile 2025 (AP Photo/Joan Monfort)

Kean e Leão

Il giovane attaccante spagnolo, tuttavia, non è il primo calciatore in assoluto ad aver messo piede nell’industria discografica. Oltre a lui ci sono anche Moise Kean, centravanti della Fiorentina e della nazionale italiana, e Rafael Leão, attaccante del Milan e del Portogallo. La punta viola nel 2024 ha pubblicato l’album dal titolo “Chosen”, composto da 11 brani. Il numero 10 rossonero, invece, nel 2021 ha lanciato il disco “Beginning” sotto lo pseudonimo di Way45. Nel 2023 ha pubblicato il suo secondo album, “My life in each verse”, e nel 2025 il terzo, “12:12”.



