L’attaccante e capitana del club blaugrana: “Tutto ha un inizio e una fine, ma il percorso è stato bellissimo”

Alexia Putellas lascia il Barcellona. L’attaccante e capitana del club blaugrana, capace di segnare un’intera generazione, mercoledì sera ha giocato la sua ultima partita davanti ai tifosi del Barça (vinta 2-1 contro l’Espanyol). Icona del calcio spagnolo e mondiale, Putellas dice addio alla sua squadra del cuore al termine di un’annata straordinaria in cui ha vinto Liga, Champions League, Coppa della Regina e Supercoppa spagnola. Quattro trofei che si aggiungono alla sua già ricca bacheca.

“Voglio rivolgermi a tutti voi”, ha detto dopo il fischio finale allo stadio “Johan Cruyff”, davanti a tifosi, dirigenza, allenatore e compagne di squadra. “Grazie mille per aver creduto in me fin dall’inizio. Tutto ha un inizio e una fine, ma il percorso è stato bellissimo e vi porterò sempre nel mio cuore. Abbiamo vissuto insieme tante serate indimenticabili. Ora smetto di essere una calciatrice e torno a essere una tifosa del Barça, a sostenere una squadra che l’anno prossimo festeggerà di nuovo”.

La carriera e il palmarès di Alexia Putellas

Nata il 4 febbraio 1994 a Mollet del Vallès, in provincia di Barcellona, è cresciuta nelle giovanili di Barça ed Espanyol. Ha fatto il suo debutto tra i professionisti con i biancoblu nella stagione 2010-2011 per poi tornare in blaugrana l’anno successivo. Alexia ha trascorso ben 14 anni con la maglia del Barça vincendo innumerevoli trofei e firmando record che hanno fatto la storia del club catalano (507 partite e 232 reti segnate). Il suo enorme talento è stata anche la fortuna della nazionale iberica, con cui ha conquistato i Mondiali nel 2023 (al rientro da un brutto infortunio).