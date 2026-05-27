Mancini sull’intelligenza artificiale: “Gli algoritmi possono anche sbagliare, conta l’aspetto umano”

Non ha dubbi Roberto Mancini. L’ex allenatore della Nazionale di calcio maschile, tra gli ospiti della presentazione all’Ordine dei medici di Roma della “Ricerca sull’attrattività facciale tra scienza, percezione e benessere” realizzata in collaborazione con Miss Italia, ha risposto a LaPresse rispetto all’impatto che la tecnologia ha sullo sport che ha praticato per tutta la vita.

“L’impatto dell’intelligenza artificiale nello sport? Questa tecnologia è già entrata nel calcio, ma sinceramente credo che poi sia importante decidere per ciò che si vede e per quello che si sa, perché gli algoritmi secondo me nel calcio possono anche sbagliare”. Sembra di capire che per l’ex attaccante, celebre per l’eleganza e la visione di gioco, ancora non possiamo pensare a un’intelligenza artificiale in veste di allenatore. “Non credo – sorride Mancini, da giorni considerato tra i papabili candidati a succedere a Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra – perché poi c’è l’aspetto umano, che credo sia prevalente”. Insomma, al di là di schemi, tattiche e algoritmi, per far funzionare bene una squadra anche le dinamiche fuori dal campo sono importanti. E la ‘componente’ dello spogliatoio “è fondamentale”, conclude Mancini. Labbra cucite invece sul futuro suo e della Nazionale, anche se l’ex ct azzurro confida che “i Mondiali li guarderò”.