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giovedì 28 maggio 2026

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Conference League 2026, trionfo Crystal Palace: battuto il Rayo Vallecano 1-0

Conference League 2026, trionfo Crystal Palace: battuto il Rayo Vallecano 1-0
Jorgen Strand Larsen, Florian Lejeune e Pedro Diaz durante la finale di Conference League (AP Photo/Markus Schreiber) Associated Press / LaPresse Only italy and spain
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Il Crystal Palace scrive la pagina più importante della propria storia conquistando la Conference League. Nella finale disputata a Lipsia, la formazione inglese ha superato per 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano, alzando così al cielo il primo trofeo europeo della sua storia.

A decidere la sfida è stata la rete realizzata da Jean-Philippe Mateta al 51’, gol che ha permesso agli inglesi di spezzare l’equilibrio di una finale combattuta e molto intensa dal punto di vista tattico. L’attaccante francese ha sfruttato al meglio un’occasione costruita nella ripresa, facendo esplodere di gioia i tifosi del Crystal Palace arrivati in Germania per seguire quella che resterà una serata storica per il club londinese.

Dopo un primo tempo equilibrato, con entrambe le squadre attente soprattutto a non concedere spazi, nella ripresa il Crystal Palace è riuscito ad aumentare la pressione offensiva trovando il vantaggio che si è poi rivelato decisivo. Il Rayo Vallecano ha provato a reagire nel finale, cercando il pareggio con generosità, ma la difesa inglese ha resistito senza concedere grandi occasioni.

Per il Crystal Palace si tratta di un traguardo storico: il club inglese conquista infatti il primo titolo europeo della propria storia e mette il sigillo su una stagione destinata a rimanere nella memoria dei tifosi. Grande delusione invece per il Rayo Vallecano, protagonista comunque di un percorso europeo sorprendente che lo aveva portato fino all’ultimo atto della competizione.

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