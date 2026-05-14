Ancelotti rinnova con il Brasile: ecco fino a quando sarà Ct della Nazionale più titolata

“La Federazione calcistica brasiliana (CBF) e il commissario tecnico Carlo Ancelotti hanno rinnovato il loro contratto per altri quattro anni, fino ai Mondiali del 2030″. Lo ha annunciato la Cbf in una nota sul proprio sito internet. “La conferma di Ancelotti alla guida della nazionale brasiliana – la squadra più titolata nella storia del calcio mondiale – riflette non solo il sostegno della CBF al suo lavoro, ma anche la fiducia che si è guadagnato dalla squadra e dai tifosi brasiliani sin dal suo arrivo alla fine di maggio 2025. Da quando ha assunto l’incarico, il tecnico italiano è diventato una figura centrale nel rafforzamento del calcio brasiliano, lavorando a stretto contatto con diverse aree della CBF e consolidando un rapporto caratterizzato da identificazione, eccellenza e stabilità”.

Ancelotti: “Grazie Brasile per affetto, resto per vincere di più”

“Sono arrivato in Brasile un anno fa. Fin dal primo minuto ho capito cosa significa il calcio per questo Paese. Per un anno abbiamo lavorato per riportare la Nazionale brasiliana ai vertici del calcio mondiale. Ma la CBF e io vogliamo di più. Più vittorie, più tempo, più lavoro”. Così Carlo Ancelotti commenta il rinnovo del contratto come ct del Brasile fino ai Mondiali del 2030. “Siamo molto felici di annunciare che continueremo insieme per altri quattro anni. Andremo avanti insieme fino ai Mondiali del 2030. Voglio ringraziare la CBF per la fiducia. Grazie, Brasile, per la calorosa accoglienza e per tutto l’affetto”, ha aggiunto il tecnico italiano.