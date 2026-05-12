Figc, la Serie B appoggia Malagò

La Serie B si compatta attorno a Giovanni Malagò in vista dell’Assemblea Elettiva Federale della Figc del prossimo 22 giugno. In una nota, la LNPB comunica “il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane” sul tema, un lavoro incentrato “sul metodo e sui contenuti” e culminato nella stesura di un documento programmatico.
Dalle consultazioni svolte dal presidente Paolo Bedin con i singoli club, dopo l’incontro in Figc con i potenziali candidati, è emerso “un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere”. La Lega Serie B aggiunge inoltre che, una volta formalizzata la candidatura, “si entrerà nell’analisi del relativo programma elettorale”.