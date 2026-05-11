Parma-Roma, polemiche per il rigore di Malen. Cuesta: “Meritiamo rispetto”

E’ stata una partita da cardiopalma quella andata in scena domenica sera al Tardini tra Parma e Roma e finita 3-2 per i giallorossi. Decisivo il rigore trasformato da Malen al 100′, assegnato dal direttore di gara (richiamato al var) dopo un fallo in area di Britschgi. Decisione arbitrale che ha creato non poche polemiche durante e dopo il match.

Defeat at the Tardini. pic.twitter.com/6xWYZCGtuC — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) May 10, 2026

Il racconto di Parma-Roma

La Roma gioca una prima mezz’ora perfetta, trovando il vantaggio con Malen su assist del rientrante Dybala e sfiorando il raddoppio in particolare con il palo colpito di testa da Soulè. Poi incassa la reazione dei padroni di casa, che nella ripresa pareggiano i conti in avvio con un rasoterra preciso di Strefezza e ribaltano addirittura la partita nel finale con Keità, dopo una lunga serie di occasioni sprecate dai giallorossi.

La squadra di Gasperini ha però il merito di non arrendersi fino in fondo, recupero compreso. Il volto copertina della rimonta è il neoentrato Rensh, che prima acciuffa il 2-2 con una conclusione all’angolino dal limite dell’area e poi si guadagna al 99′ un rigore per una ingenua ‘cintura’ di Britschgi. Al resto ci pensa Malen, glaciale dal dischetto e autore del 3-2 che consente alla Roma di restare pienamente in lotta per la Champions.

Carlos Cuesta: “Parma merita rispetto”

“E’ ovvio tutto quello che è successo, l’ha visto tutto lo stadio, l’ha visto tutta l’Italia. Parma merita rispetto. E’ troppo ovvio. Parma è un club storico, uno dei più importanti in Italia per quello che ha fatto anche a livello europeo e merita di rispetto”, ha detto a Sky Sport l’allenatore dei ducali Carlos Cuesta che, oltre al rigore concesso alla Roma a tempo scaduto, si è lamentato anche di un fallo fischiato contro Pellegrino mentre i gialloblu erano proiettati in attacco.

Gasperini: “Ci sono le immagini, ha ragione Carlos”

“Ci sono le immagini, ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia. Mi sembrano tutte molto evidenti“, ha replicato sorridendo Gian Piero Gasperini in conferenza stampa. “Capisco la delusione, aver perso nei minuti di recupero una partita che pensavi di aver vinto. Questo avrà creato delusione da parte loro”, ha aggiunto l’allenatore dei giallorossi.