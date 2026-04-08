Champions League 2026, oggi Barcellona-Atletico Madrid ai quarti: orario e dove vederla in tv

Altra serata di Champions League quella di oggi, mercoledì 8 aprile 2026. Per l’andata dei quarti di finale si giocano il derby spagnolo Barcellona-Atletico Madrid e Psg-Liverpool. Ieri sera nelle altre due andate dei quarti di finale di Champions il Bayern Monaco ha vinto in casa del Real Madrid 2-1, mentre l’Arsenal ha battuto lo Sporting Lisbona 1-0. I blaugrana agli ottavi di finale avevano eliminato il Newcastle, mentre l’Atletico il Tottenham.

L’allenatore blaugrana Flick: “Sfida ostica, mantenere il nostro stile”

Alla vigilia della sfida tra Barcellona e Atletico Madrid l’allenatore blaugrana Hansi Flick ha definito gli avversari una “squadra ostica”: “Hanno un atteggiamento fantastico, grande intensità e giocatori eccezionali, quindi è sempre complicato. Ci saranno molte emozioni in entrambe le partite e cercheremo di ottenere un buon risultato. Abbiamo il nostro stile e dobbiamo attenerci ad esso. Dobbiamo pressare e trovare gli spazi. L’importante è essere concentrati fin dall’inizio”, ha dichiarato il tecnico parlando in conferenza stampa. Il Barça deve affrontare l’Atletico tre volte in 11 giorni. “Questa partita è diversa perché è di Champions League e tutti vogliamo dare il massimo. È importante giocare secondo il nostro stile e che tutti partecipino alla fase difensiva – ha aggiunto – assicurandoci di essere ben posizionati e organizzati. Ho la sensazione che il legame tra i nostri tifosi e i giocatori sia fantastico. Abbiamo bisogno di loro domani.” Presente in conferenza stampa anche il difensore portoghese João Cancelo. “Ci aspettiamo dall’Atlético la stessa cosa degli ultimi anni. Sono una squadra aggressiva con giocatori di talento. Dobbiamo controllarli, come abbiamo fatto nell’ultima partita, e puntare alla vittoria. Sappiamo che dopo dovremo andare a giocare nel loro stadio, che è un campo molto difficile. Lo scenario ideale sarebbe quello di ottenere un risultato che ci metta in una buona posizione per il passaggio del turno, ma dobbiamo essere pronti a tutto”, ha concluso l’ex Inter e Juve.

L’allenatore del Barcellona Hansi Flick, 22 marzo 2026. (AP Photo/Joan Monfort)

Luis Enrique: “Psg ha suo stile, contro il Liverpool non è favorito”

Luis Enrique, allenatore del Psg, respinge l’idea che la sua squadra sia favorita nei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool e alla vigilia ha chiarito che la partita d’andata di oggi al Parco dei Principi sarà fondamentale. “Siamo riusciti a consolidare la squadra in questa fase della competizione. Il nostro obiettivo è giocare un calcio attraente. Quando hai questo stile di gioco, con giocatori incredibili, è facile per me e difficile per i giocatori”, ha dichiarato il tecnico spagnolo nella conferenza stampa prima della partita d’andata. “Abbiamo un nostro stile di gioco. Ma quando hai tifosi che sostengono una squadra che pratica questo tipo di calcio, è sempre più facile. La partita al Parco dei Principi sarà fondamentale. Dobbiamo dimostrare di essere all’altezza della sfida, soprattutto contro il Liverpool”, ha spiegato ricordando la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League dello scorso anno contro i Reds, quando furono sconfitti nonostante le numerose occasioni create. “È stata una partita di alto livello, e trovo incredibile che abbiamo perso. Mi firmerei per giocare a quel livello domani, ma con un risultato diverso”, ha concluso.

Champions League 2026, i pronostici dei bookie per la vittoria finale

Bayern corsaro, PSG pronto a centrare la quinta vittoria consecutiva. Dicono questo le quote alla vigilia delle due sfide clou dell’andata dei quarti di Champions League, Real Madrid-Bayern Monaco e Paris-Liverpool. Nella sfida del Santiago Bernabeu, infatti, i bookie vedono favorita la squadra di Vincent Kompany, che ha perso solo una delle ultime 25 sfide disputate: il “2” – si legge su Agipronews – vale 2,20 su Betflag, mentre pareggio e affermazione dei Galacticos sono in lavagna nell’ordine a 4,10 e 2,80. Decisamente più “orientata” la sfida del Parco dei Principi, dove il successo dei campioni in carica di Luis Enrique è visto a 1,72, mentre pareggio e vittoria dei reds sono fissati nell’ordine a 4,10 e 4,35. Ancora più basse le quote per il passaggio del turno, con il Bayern che vale 1,43 e il PSG che si gioca a 1,55. Nelle altre due sfide divario ancora più netto: Barcellona (1,37) avanti nel derby spagnolo contro l’Atletico Madrid (3,10), quota rasoterra per la qualificazione dell’Arsenal (1,17) contro lo Sporting Lisbona (5,00) Proprio l’Arsenal, malgrado la sconfitta in finale di Coppa di Lega e l’eliminazione dalla FA Cup contro il Southampton, è la favorita per la vittoria finale della Champions League secondo gli analisti: il successo dei Gunners – ancora imbattuti – è in pole a 3,50 su William Hill, seguito dal Bayern Monaco (sconfitto dalla squadra di Arteta nella fase campionato) a 4,25. Sul gradino più basso del podio il Barcellona, che ha vinto l’ultima volta la “coppa dalle grandi orecchie” undici anni fa: il trofeo ai blaugrana vale 6 volte la posta puntata. Più indietro nelle gerarchie il Paris Saint-Germain e il Real Madrid, che si giocano nell’ordine a 7,00 e 9,00.

Barcellona-Atletico Madrid e Psg-Liverpool, le probabili formazioni

Barcellona (4-2-3-1): J.García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; E.García, Pedri; Yamal, Fermín Lopez, Rashford; Lewandowski.

Atletico Madrid (4-2-3-1): Musso; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; M.Llorente, Koke; Giu.Simeone, Griezmann, Lookman; J.Álvarez. All. Diego Simeone.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia.

Liverpool (4-2-2-2): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, MacAllister; Szoboszlai, Wirtz; Salah, Ekitiké

Barcellona-Atletico Madrid, orario e dove vederla in tv

Barcellona-Atletico Madrid è in programma questa sera alle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali di SkySport e in streaming su SkyGo e sulla piattaforma Now tv. PSG-Liverpool, in programma sempre alle ore 21, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video.