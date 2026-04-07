Mircea Lucescu, morto a 80 anni l’ex allenatore dell’Inter

Calcio in lutto: è morto a 80 anni Mircea Lucescu, tra i più importanti allenatori rumeni di tutti i tempi con un lungo trascorso in Italia, dove ha guidato Pisa, Brescia, Reggiana e Inter. Per due volte ct della Romania, Lucescu ha vissuto l’apice della sua carriera allo Shaktar Donetsk, dove tra il 2004 e il 2016 ha vinto 21 trofei nazionali ucraini, oltre alla coppa Uefa 2008-2009. Come ct ha allenato anche la Turchia.

Il 3 aprile il ricovero in ospedale

Il 3 aprile scorso Lucescu era stato ricoverato all’ospedale universitario di Bucarest per un infarto. È stata proprio la struttura sanitaria della capitale rumena a comunicare il decesso, ricordando Lucescu come uno “degli allenatori e giocatori di calcio rumeni di maggior successo, il primo a qualificare la nazionale rumena per un campionato europeo, nel 1984. Intere generazioni di romeni sono cresciute con la sua immagine nel cuore, come simbolo nazionale”.

Inter: “Allenatore di grande spessore, lascia eredità importante”

“FC Internazionale Milano e tutto il mondo nerazzurro si uniscono con profonda commozione al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, abbracciando con affetto i suoi familiari”. Così l’Inter in una nota. “Nato a Bucarest il 29 luglio 1945, Lucescu è stato uno dei tecnici più autorevoli e rispettati del panorama calcistico internazionale, capace di lasciare un segno profondo ovunque abbia allenato grazie alla sua visione, al carisma e a una straordinaria cultura del gioco – prosegue il club nerazzurro – Arrivato sulla panchina dell’Inter nel dicembre del 1998, ha guidato la squadra in una stagione europea di rilievo, conducendo i nerazzurri oltre la fase a gironi della Uefa Champions League fino ai quarti di finale, dove il cammino si interruppe contro il Manchester United, poi vincitore di quell’edizione del torneo. In totale, Lucescu ha collezionato 22 panchine alla guida dell’Inter. La sua esperienza in nerazzurro rappresenta una tappa significativa di una carriera lunghissima e costellata di successi: sono 37 i trofei conquistati da allenatore, un palmarès che lo colloca tra i tecnici più titolati nella storia del calcio mondiale. Allenatore di grande spessore umano e professionale, Mircea Lucescu ha incarnato valori di competenza, eleganza e passione, lasciando un’eredità importante nel mondo del calcio”.

Pisa: “Con lui percorso breve ma intenso, ci stringiamo a famiglia”

Il Pisa, in una nota, “esprime le proprie più sentite condoglianze per la scomparsa di Mircea Lucescu. Il tecnico rumeno nella sua lunga e gloriosa carriera, costellata di traguardi e successi, ha guidato anche il Pisa Sporting Club nel campionato di Serie A 1990-91; un percorso breve ma intenso, ricordato soprattutto per un incredibile avvio di stagione che proiettò i nerazzurri addirittura al comando della classifica”. Il presidente, Giuseppe Corrado “a nome della Società tutta, si stringe attorno alla famiglia Lucescu in questo momento di grande dolore. Addio Mircea”.