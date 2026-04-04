Klinsmann: “Italia senza leader, Yamal e Musiala verrebbero mandati in B”

“Ho sofferto tantissimo con i miei amici italiani di Los Angeles. La notte dopo ho faticato a dormire. L’Italia paga la mancanza di leader, di giocatori che saltino l’uomo e di fiducia verso i giovani”. Così Jurgen Klinsmann ai microfoni di ‘Il sabato al 90º’, in onda questa sera su Rai Due in seconda serata. “Da voi Yamal e Musiala probabilmente verrebbero mandati in serie B per fare esperienza – ha detto il tecnico tedesco – Tanti allenatori, poi, ancora oggi lavoravo con l’obiettivo di non perdere anziché di vincere a tutti i costi. E i risultati sono questi”.

Allegri: “Io ct? Sono concentrato sul Milan”

“Le voci su di me come prossimo ct della Nazionale? Ho iniziato un lavoro con il Milan l’anno scorso, bisogna essere concentrati sul nostro obiettivo finale, quello di rientrare in Champions League. Per quanto riguarda la nazionale non è un discorso di ct o di presidente, gli organi di competenza devono esaminare per bene quello che devono fare da ora fino al 2032. Non da oggi a domani”. Lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri in conferenza stampa a due giorni dal match di campionato contro il Napoli.