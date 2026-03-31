Tottenham, De Zerbi nuovo allenatore

Il Tottenham ha ufficializzato sui suoi canali social l’ingaggio di Roberto De Zerbi come allenatore degli Hotspurs con “un contratto a lungo termine”. “Sono entusiasta di entrare a far parte di questo fantastico club, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo. In tutti i miei colloqui con la dirigenza del club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo praticando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi”, ha detto l’ex tecnico di Sassuolo, Brighton e Olympique Marsiglia che prende il posto dell’esonerato Igor Tudor.

“Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla. La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, obiettivo che ci concentreremo completamente fino al fischio finale dell’ultima partita della stagione. Non vedo l’ora di tornare in campo per gli allenamenti e lavorare con i giocatori per raggiungere questo obiettivo”, ha aggiunto.

We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit.



🔗 https://t.co/DtXe0YJSlr pic.twitter.com/64tybrOhmr — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 31, 2026

De Zerbi torna in Premier League

Per il tecnico bresciano è la seconda esperienza in Premier League dopo quella con il Brighton, portato al miglior piazzamento di sempre in campionato nella sua stagione d’esordio e con cui ha ottenuto la qualificazione alle competizioni europee per la prima volta nella storia del club. Nel suo incarico più recente al Marsiglia, la squadra di Ligue 1 ha concluso la stagione 2024/25 al secondo posto, conquistando un posto in Champions League.

Tutte le panchine di De Zerbi