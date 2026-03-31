Tottenham, De Zerbi nuovo allenatore

Il Tottenham ha ufficializzato sui suoi canali social l’ingaggio di Roberto De Zerbi come allenatore degli Hotspurs con “un contratto a lungo termine”. “Sono entusiasta di entrare a far parte di questo fantastico club, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo. In tutti i miei colloqui con la dirigenza del club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo praticando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi”, ha detto l’ex tecnico di Sassuolo, Brighton e Olympique Marsiglia che prende il posto dell’esonerato Igor Tudor.
“Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla. La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, obiettivo che ci concentreremo completamente fino al fischio finale dell’ultima partita della stagione. Non vedo l’ora di tornare in campo per gli allenamenti e lavorare con i giocatori per raggiungere questo obiettivo”, ha aggiunto.
De Zerbi torna in Premier League
Per il tecnico bresciano è la seconda esperienza in Premier League dopo quella con il Brighton, portato al miglior piazzamento di sempre in campionato nella sua stagione d’esordio e con cui ha ottenuto la qualificazione alle competizioni europee per la prima volta nella storia del club. Nel suo incarico più recente al Marsiglia, la squadra di Ligue 1 ha concluso la stagione 2024/25 al secondo posto, conquistando un posto in Champions League.
Tutte le panchine di De Zerbi
- Olympique Marsiglia dal 1° luglio 2024 all’11 febbraio 2026, 69 panchine
- Brighton, dal 18 settembre 2022 al 30 giugno 2024, 89 panchine
- Shaktar Donetsk, dal 1° luglio 2021 all’11 luglio 2022, 30 panchine
- Sassuolo, dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2021, 120 panchine
- Benevento, dal 23 ottobre 2017 al 30 giugno 2018, 29 panchine
- Palermo, dal 6 settembre 2016 al 30 novembre 2016, 13 panchine
- Foggia, dal 1° luglio 2014 al 14 agosto 2016, 90 panchine