Antoine Griezmann lascia l’Atletico Madrid. Lo hanno annunciato il calciatore e il club con un post congiunto sui social. L’attaccante francese, classe 1991, si separa dai Colchoneros dopo 10 stagioni. Una storia d’amore lunghissima costellata da 488 presenze, 211 gol, 97 assist, una Supercoppa spagnola (2014/2015), un’Europa League (2017/2018) e una Supercoppa Uefa (2018/2019). La sua prossima avventura, secondo le indiscrezioni dei media, dovrebbe essere in MLS con l’Orlando City, a partire da questa estate.

Il post di Griezmann

“Non è facile trovare le parole per esprimere ciò che provo, perché questa squadra è la mia casa e voi siete la mia famiglia. È stato un percorso incredibile, ricco di partite indimenticabili, di gol, di gioie e di una passione che solo noi tifosi dell’Atleti possiamo capire. Ma lasciamo, per ora, il futuro al futuro: perché non me ne vado ancora”, si legge nel post su Instagram.

“Mi restano ancora mesi con questa maglia, mesi per dare tutto me stesso nel nostro stadio e fuori, per alzare quella Coppa del Re e per sognare di arrivare il più lontano possibile in Champions League. Abbiamo ancora davanti a noi molte opportunità per essere felici. Voglio che ogni minuto che mi resta qui sia un omaggio a questo stemma. Il meglio deve ancora venire. Lo faremo come sempre: insieme. Il mio presente continua a essere rossobianco fino all’ultimo respiro di questa stagione 2026. E il mio cuore lo sarà per sempre“.

Carriera e numeri di Griezmann

Antoine Griezmann è cresciuto nelle giovanili della Real Sociedad, dove è arrivato nell’estate 2005, a 14 anni. Nel 2014 è passato all’Atletico Madrid che lo ha pagato ben 54 milioni di euro. Cinque anni più tardi, nel 2019, è stato al centro delle polemiche per il suo passaggio al Barcellona per ben 120 milioni di euro (e una clausola da 800 milioni). La sua avventura in Catalogna, però, si è rivelata non all’altezza delle aspettative con 35 gol e 17 assist realizzati in 102 presenze con i blaugrana (appena due stagioni). Nel 2021 è quindi ritornato a Madrid dove ha ritrovato la sua dimensione. Con la Nazionale francese, invece, Griezmann ha vinto il Mondiale 2018, e ha giocato 137 partite totali confezionando 44 reti.