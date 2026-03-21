Parma-Cremonese 0-2, buona la prima per Giampaolo

Buona la prima per Marco Giampaolo. La Cremonese beneficia del cambio in panchina, superando per 0-2 il Parma in trasferta. Succede tutto nel secondo tempo: al ’54 Maleh porta in vantaggio gli ospiti, che raddoppiano al ’68 con Vandeputte.
Dopo quattro sconfitte consecutive – che hanno portato all’esonero di Nicola – la Cremonese esce dal momento negativo, agganciando provvisoriamente il Lecce a 27 punti in classifica e portandosi a -1 dalla Fiorentina, impegnata domani sera al Franchi contro l’Inter capolista. Secondo stop consecutivo per il Parma (fermo a 34 punti) dopo il 4-1 subito la scorsa settimana dal Torino.