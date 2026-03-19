Napoli, inaugurato il murale fuori dallo Stadio Maradona che celebra la storia del club

All’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona è stato inaugurato un murale dell’artista Jorit, che celebra la storia del Napoli, con le immagini di un undici ideale che attraversa le epoche: da Dino Zoff, Ruud Krol e Antonio Juliano, simboli degli anni Settanta, ai campioni dei primi due scudetti come Diego Armando Maradona, Careca e Giuseppe Bruscolotti, fino ai campioni più recenti come Marek Hamsik, Edinson Cavani, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam. “Questo progetto nasce dall’idea di rendere uno dei luoghi più iconici della città un luogo di aggregazione, un luogo dove le persone si emozionano insieme, stanno insieme, e di abbellirlo – ha spiegato Jorit – Al di là di questi calciatori, queste figure, il loro volto trascende da loro stessi perché appartiene in qualche modo alle persone che li hanno visti e che hanno provato delle emozioni vedendoli”. “Questo è stato un omaggio che Jorit, che ringrazio, ha voluto fare alla città e alla storia della squadra. È un modo per ricordare tanti campioni che hanno contribuito ai successi del Napoli, ma anche per dare un segnale di riqualificazione allo stadio, che rappresenta un grande patrimonio collettivo. Un luogo che è anche, metaforicamente, la casa del calcio a Napoli”, ha aggiunto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine dell’inaugurazione.