martedì 4 novembre 2025

Juventus-Sporting Lisbona oggi in Champions League: pronostico, probabili formazioni, dove vederla
La Juventus si allena in vista della Champions League, Torino, 3 novembre 2025 (Photo by Alberto Gandolfo/LaPresse)
I bianconeri sono chiamati a vincere dopo due pareggi e una sconfitta

Juventus-Sporting Lisbona questa sera a Torino. I bianconeri sono chiamati a vincere dopo due pareggi e una sconfitta rimediati fin qui nella prima fase della Champions League. La squadra, ora in mano a Luciano Spalletti, è al 25° posto della classifica con soli due punti e quindi al momento non rientra tra le qualificate per gli ottavi di finale. I portoghesi, invece, sono 11esimi con sei punti (due vittorie e una sconfitta).

Juventus-Sporting Lisbona, probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic.

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez.

Il calendario della Juve in Champions League

  • Juventus-Borussia Dortmund 4-4, prima giornata 16 settembre 2025
  • Villareal-Juventus 2-2, seconda giornata 1 ottobre 2025
  • Real Madrid-Juventus 1-0, terza giornata 22 ottobre 2025
  • Juventus-Sporting Lisbona, quarta giornata 4 novembre 2025
  • Bodø/Glimt-Juventus, quinta giornata 25 novembre 2025
  • Juventus-Pafos, sesta giornata 10 dicembre 2025
  • Juventus-Benfica, settima giornata 21 gennaio 2026
  • Monaco-Juventus, ottava giornata 28 gennaio 2026

Dove vedere la partita in tv

Juventus-Sporting Lisbona, match valido per la quarta giornata di Champions League, in programma questa sera alle ore 21, si potrà seguire in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky e su Now Tv.

