Serie A, oggi Cagliari-Sassuolo e Pisa Lazio: orario, formazioni, pronostico e dove vederle in tv

La nona giornata di Serie A si chiude oggi 30 ottobre 2025, con Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio. I rossoblu allenati da Pisacane vogliono tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico alla Unipol Domus Arena di Cagliari, i neroverdi di Grosso sono alla ricerca di conferme dopo il buon avvio di campionato. Le due squadre sono divise da un solo punto – a 9 il Cagliari, un punto più in alto il Sassuolo – e il match di oggi potrebbe riscrivere le gerarchie. Delicata anche la partita dell’Arena Garibaldi tra i padroni di casa del Pisa e la Lazio: i primi devono ancora vincere una partita in campionato, gli uomini di Sarri – dopo un complicato avvio di stagione – proveranno a confermare la grande prova che li ha visti battere la Juventus nell’ottava giornata.

Pisa-Lazio, il pronostico

Sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria contro la Juventus, il quarto risultato utile consecutivo, la Lazio fa visita a un Pisa che a San Siro contro il Milan è andato davvero vicino al primo successo in campionato. All’Arena Garibaldi i bookie – riporta Agipronews – puntano sulla forma dei biancocelesti: il 2 si gioca infatti a 2,12 su William Hill, contro il 3,60 del primo colpo nerazzurro. Nel mezzo, a 3,20 il pareggio. Quattro delle ultime sei sfide con la Lazio in campo sono terminate con meno di tre reti complessive, come tre delle ultime cinque che hanno visto protagonisti i toscani: anche per questo turno infrasettimanale gli esperti prevedono una partita da Under, visto a 1,64 su 888sport, mentre l’Over è fissato a 2,25. L’1-0 per la Lazio – con cui i ragazzi di Sarri si sono imposti domenica sera – è il risultato esatto più probabile e paga 6,50 volte la posta puntata, proprio come l’1-1. L’1-2 e l’1-3 valgono nell’ordine 9 e 18, mentre 1-0 e 2-1 a favore dei padroni di casa sono proposti rispettivamente a 9 e 14. Zaccagni non segna da tre partite e la sfida dell’Arena Garibaldi potrebbe essere quella giusta per ritrovare il gol: un guizzo del capitano biancoceleste si gioca a 4,50, quello di Dia – a segno quest’anno contro il Verona – vale 3. Un altro gol di Basic, match-winner contro la Juventus, è offerto a 6. Nella squadra di Gilardino i riflettori sono puntati su Nzola, che a San Siro ha trovato il suo secondo centro in campionato: una rete alla formazione di Sarri è vista a 4,50, quella di Moreo è invece fissata a 5.

Le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo, Felici; S. Esposito, Borrelli. All. Pisacane.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Candè, Idzes, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.

Le probabili formazioni di Pisa-Lazio

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Cuadrado, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Touré; Tramoni, Nzola. All. Gilardino

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Quando si giocano e dove vederle in tv

Il match della Unipol Domus Arena Cagliari-Sassuolo si gioca alle 18.30 e sarà trasmessa in diretta su Dazn, mentre la partita Pisa-Lazio inizierà alle 20.45 e sarà visibile sia sulla piattaforma di Dazn che sui canali di Sky Sport.

La classifica aggiornata