Serie A 2025/2026, oggi sei partite: in campo Roma, Juventus e Inter. Orari e dove vederle in tv

Torna in campo oggi, 29 ottobre, la serie A 2025/2026. Si giocheranno sei partite valide per il turno infrasettimanale, che corrisponde alla nona giornata. Dopo la vittoria di ieri del Napoli a Lecce e il pareggio tra Atalanta e Milan, oggi la Roma, in casa contro il Parma, cerca i tre punti per tornare in vetta alla classifica insieme con i partenopei di Conte. In campo anche la Juventus, che all’Allianz Stadium riceve l’Udinese dopo l’esonero di Tudor e guidata provvisoriamente da Brambilla, mentre si attende l’ufficialità di Spalletti come nuovo tecnico dei bianconeri. In serata Inter-Fiorentina, un tempo big match ma oggi già ultima spiaggia per i Viola di Pioli, che arrancano in fondo alla classifica e hanno disperatamente bisogno di punti. I nerazzurri sono però decisi a vincere per restare agganciati al treno di testa. Le altre partite che completano il turno sono Como-Verona, Bologna-Torino e Genoa-Cremonese.

Le partite di oggi: orari e dove vederle in tv

Como-Verona 18.30

Juventus-Udinese 18.30

Roma-Parma 18.30

Bologna-Torino 20.45

Genoa-Cremonese 20.45

Inter-Fiorentina 20.45

Tutte le partite sono trasmesse da Dazn. Roma-Parma e Inter-Fiorentina vengono trasmesse anche su Sky e in streaming su Now.