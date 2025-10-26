Fiorentina-Bologna 2-2, due rigori salvano i Viola

Continua il periodo negativo della Fiorentina in campionato. Grazie ad un rigore al 93′ i Viola evitano la sconfitta in casa contro il Bologna pareggiando 2-2 e mancando ancora l’appuntamento con la vittoria restando nei bassifondi della classifica con quattro punti. Le due formazioni erano reduci dal doppio successo infrasettimanale in Europa.

Finisce in parità una partita folle al Franchi: 1 punto a testa per Fiorentina e Bologna! 🤯⚖️#FiorentinaBologna pic.twitter.com/TxMPfte5EX — Lega Serie A (@SerieA) October 26, 2025

La squadra di Pioli va sotto al 25′ con Castro, subisce il raddoppio con Cambiaghi ad inizio ripresa, al 52′, accorcia al 73′ su rigore con Gudmundsson e a tempo ormai scaduto trova ancora la via del gol, sempre su rigore, con Kean.

Il Bologna quando era avanti 2-0 si vede annullare il 3-0 al 68′ per un’azione viziata da un fuorigioco di Orsolini. L’arbitro La Penna dopo l’intervento del Var revoca la rete. Poi arriva il doppio recupero, con Kean che trasforma il rigore al 94′. E Dodo sfiora il 3-2 Viola. Nel primo tempo il direttore di gara indica un rigore a favore del Bologna per un mani in area di Kean, poi viene richiamato al Var e rivede la sua decisione annullando il penalty. Il Bologna che dall’83’ ha chiuso in 10′ per la doppia ammonizione a Holm interrompe la striscia di due vittorie consecutive in campionato e si porta a 14 punti.

Fenucci: “Non capisco perché Var non intervenga su determinati episodi”

“C’è stata per prima cosa una grande prestazione della squadra, che stava dominando la partite. Non mi sono piaciuti gli episodi e io voglio essere utile al sistema. Abbiamo cercato di codificare gli interventi tra Var e campo e non capisco perché su alcuni episodi il Var non intervenga e in altri sì. Se abbiamo accettato di codificare alcuni falli servirebbe un intervento quando ci sono. Poi c’è stata la seconda ammonizione di Holm ed è stata una partita diversa. E’ stata comunque una grande prestazione. Anche sul primo rigore fischiato c’è stato un fallo di mano di Kean”. Così l’ad del Bologna, Claudio Fenucci, a Sky Sport, commentando gli episodi arbitrali della sfida contro la Fiorentina.

TABELLINO FIORENTINA-BOLOGNA

FIORENTINA-BOLOGNA 2-2

Marcatori: 25’ Castro (B), 52’ Cambiaghi (B), 73’ rig. Gudmundsson (F), 90+3’ rig Kean (B)

FIORENTINA (3-5-2): De Gea ; Pongracic , Pablo Marì , Ranieri (85’ Piccoli ); Dodò , Mandragora (54’ Ndour ), Nicolussi Caviglia (65’ Sabiri ), Fagioli (54’ Dzeko ), Gosens (54’ Fortini ); Gudmundsson , Kean . All. Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski ; Holm , Heggem , Lucumì , Miranda ; Freuler , Ferguson ; Orsolini (77’ Bernardeschi ), Fabbian (77’ Pobega ), Cambiaghi (65’ Rowe , 86’ Casale ); Castro (65’ Dallinga ). All. Italiano.

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Gosens (F), Freuler (B), Gudmundsson (G), Holm (B), Rowe (B), Lucumì (B)

Espulsi: Holm (B)