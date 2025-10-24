Roma ko, Bologna e Fiorentina sorridono in Europa

Si complica il cammino della Roma in Europa League. La squadra di Gasperini cade in casa contro il Viktoria Plzen per 2-1 il. Due minuti di blackout tra il 20’ e il 22’ costano caro ai giallorossi, trafitti da Adu e Souaré. Dybala accorcia su rigore nella ripresa, ma il forcing finale non basta. Sorride invece il Bologna, che a Bucarest conquista la sua prima vittoria europea battendo 2-1 la Dinamo senza l’allenatore Italiano in panchina. In avvio Odgaard e Dallinga firmano il doppio vantaggio, poi Skorupski salva il risultato. Infine festa per la Fiorentina in Conference League: 3-0 in casa del Rapid Vienna con gol di Ndour, Dzeko e Gudmundsson.