Milan-Pisa: orari, probabili formazioni, dove vederla in tv e i precedenti

I rossoneri sono primi in classifica con 16 punti. L’obiettivo è di allungare le distanze con le inseguitrici

Milan-Pisa è il match che apre l’ottava giornata di Serie A. Appuntamento a San Siro alle ore 20.45. I rossoneri, primi in classifica con 16 punti, scendono in campo con l’obiettivo di allungare le distanze con le inseguitrici, in particolare Inter, Napoli e Roma (tutte e tre a quota 15). I nerazzurri, invece, sono a caccia della loro prima vittoria della stagione nel massimo campionato. Al momento la squadra allenata da Alberto Gilardino è ultima in classifica con tre punti (quattro sconfitte e tre pareggi).

Friday-night football at San Siro 🤩 pic.twitter.com/3z9kLNfVBU — AC Milan (@acmilan) October 24, 2025

Probabili formazioni

Massimiliano Allegri si dovrebbe affidare a un 3-5-2 con Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Giménez, Leão.

Stessa probabile formazione per Gilardino: 3-5-2 con Semper, Canestrelli, Albiol, Caracciolo, Touré, Vural, Aebischer, Marin, Angori, Tramoni, Nzola.

Allegri: “Nessuna fuga, continuare a vincere per la zona Champions”

“Nessuna fuga, vincere sarebbe fondamentale per avvicinarci ancora alla quota punti che serve per entrare in Champions, dobbiamo farne almeno 74“, ha detto il tecnico rossonero in conferenza stampa. I tifosi, però, sognano il tricolore. “Se si subiscono appena 20 gol si può lottare per lo scudetto. Noi dobbiamo lavorare e i ragazzi devono vincere per tenere alto l’entusiasmo del pubblico, avere lo stadio pieno e carico è importante. Ora pensiamo ai prossimi tre punti da ottenere col Pisa, recuperiamo Nkunku e dobbiamo ancora valutare Loftus-Cheek”.

Milan-Pisa: i precedenti

Milan e Pisa si sono già affrontate 12 volte in Serie A. La prima è stata il 13 ottobre 1968 con i diavoli che hanno vinto 2-1 in casa. L’ultimo match, invece, risale al 14 marzo 1991. Anche in quell’occasione i rossoneri hanno vinto, 1-0 in trasferta. Il bilancio sorride al club di Milano che ha vinto 10 dei 12 scontri. Le due società si sono sfidate anche in Serie B, nella stagione 1980-1981, in Coppa Italia nel 1966-1967 e nella Prima Divisione, antenata della Serie A, nel 1923-1924.

Trasferte vietate per i tifosi del Pisa

La squadra di Gilardino scenderà in campo a San Siro senza il suo tifo. Il ministero dell’Interno ha vietato le trasferte per gli ultras toscani per tre mesi. Lo stop è una conseguenza degli scontri avvenuti il 18 ottobre a Pisa tra gli ultras nerazzurri e quelli dell’Hellas Verona.

Dove vedere la partita in tv

Milan-Pisa – partita valida per l’ottava giornata di Serie A – sarà trasmessa in diretta su Dazn e sui canali SkySport, SkyGo e Now. Calcio d’inizio a San Siro, venerdì 24 ottobre, alle ore 20.45.