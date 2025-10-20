Cremonese-Udinese 1-1, solo 11 gol nella settima giornata: è record negativo per la serie A a 20 squadre

Termina 1-1 il posticipo della 7/a giornata di Serie A tra Cremonese e Udinese. Un risultato che consente ai grigiorossi di Nicola di salire a quota 10 punti come il Sassuolo, friulani subito dietro con 9.

La partita si sblocca in avvio, dopo appena 4′ con un colpo di testa ravvicinato di Terracciano. La Cremonese crea diverse occasioni per raddoppiare, colpendo anche una traversa con Bonazzoli.

Nella ripresa l’Udinese si fa vedere con maggior determinazione dalle parti di Silvestri e trova alla fine il pareggio con un altro colpo di testa di Zaniolo al 51′. La Cremonese non ci sta e si riversa in avanti sfiorando ancora il gol con Vardy due volte e colpendo anche un palo nel finale con Vasquez. Ma il risultato non cambia.

Cremonese-Udinese 1-1, il tabellino

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin (62′ Barbieri), Vandeputte (74′ Sarmiento), Bondo, Payero (62′ Lordkipanidze), Pezzella; Bonazzoli (75′ Vazquez), Vardy. Allenatore: Nicola.

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli (86′ Ehizibue), Ekkelenkamp (62′ Piotrowski), Karlstrom, Atta (86′ Miller), Kamara; Zaniolo, Bayo (62′ Buksa). Allenatore: Runjaic.

Marcatori: 4′ Terracciano (Cre), 51′ Zaniolo (Udi)

Arbitro: Michael Fabbri.

Ammonizioni: Zerbin, Goglichidze, Vandeputte, Payero, Kabasele, Vardy

Solo 11 gol nella 7/a giornata, per Serie A è record negativo

La Serie A stabilisce un nuovo record storico, quella della giornata di campionato con meno gol segnati in totale da quando ci sono le 20 squadre. Con l’1-1 nel posticipo tra Cremonese e Udinese, sono in totale 11 le reti segnate nella 7/a giornata. Ben 4 le partite terminate 0-0. Il primato precedente era di 13 gol, avvenuto in ben 4 occasioni. Nell’11/a giornata del campionato 2004/2005, nella 9/a giornata del 2010/2011, nella 32/a giornata del 2017/2018 e nella 2/a giornata del 2022/2023.