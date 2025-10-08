Serie A 2025-26: ecco le partite più viste in tv

Nella Serie A 2025-26, finora sono stati giocati sei turni. Tutte le gare sono state trasmesse da Dazn che detiene i diritti. La gara più vista è stata Juventus-Milan, il posticipo serale del 5 ottobre con 1.916.092 telespettatori di Dazn. Secondo posto per Milan-Napoli del 28 settembre con 1.740.545 telespettatori. Sul terzo gradino del podio Juventus-Inter del 13 settembre con 1.687.803 telespettatori. Seguono: Milan-Bologna 1.090.341, Juventus-Atalanta 1.086.189, Inter-Sassuolo 940.670, Verona-Juventus 914.477, Inter-Udinese 877.765. Soltanto al nono posto il derby capitolino tra Lazio e Roma, giocato il 21 settembre alle 12.30 e visto su Dazn da 850.684 telespettatori.

I dati delle prime cinque giornate sono stati diffusi da Auditel, quelli della sesta giornata da Audicom.

Le partite più viste alla sesta giornata

Ecco la classifica dei match più visti fino alla sesta giornata.