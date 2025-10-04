Serie A, Lazio-Torino 3-3: Cataldi salva i biancocelesti

Pareggio rocambolesco tra Lazio e Torino (3-3) nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Simeone sblocca il risultato al 16′ del primo tempo, poi reazione dei padroni di casa che ribaltano il risultato con la doppietta di Cancellieri, a segno al 24′ e al 40′. Nella ripresa nuovo ribaltone: Adams firma il pari al 28′, poi in pieno recupero Coco in mischia firma il 3-2. Sembra finita, ma pieno recupero al 103′ Cataldi – al primo rigore calciato in carriera – firma il definitivo 3-3 dopo un fallo commesso dallo stesso Coco su Noslin, sfuggito all’arbitro Piccinini ma non al Var dopo una lunga revisione. I biancocelesti salgono così a 7 punti in classifica, mentre i granata avanzano a quota 5.
Un Lecce corsaro espugna il Tardini: 1-0 a Parma
Un Lecce corsaro espugna il Tardini di Parma, conquistando tre punti d’oro in ottica salvezza. Gli uomini Eusebio Di Francesco passano in vantaggio al 38′ con Sottile. E’ la rete che, di fatto, chiude la partita. Con la vittoria odierna i salentini agganciano proprio gli emiliani a cinque punti, in coabitazione col Torino.