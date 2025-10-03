Serie A 2025/2026, oggi Verona-Sassuolo: tutte le partite della sesta giornata

Torna in campo oggi 3 ottobre la serie A 2025/2026. Il primo anticipo è Verona-Sassuolo, in programma al Bentegodi alle 20.45. In programma anche due partite di cartello, Fiorentina-Roma e Juventus-Milan. L’Inter riceve a San Siro la Cremonese, con i nerazzurri che non possono sbagliare se vogliono restare agganciati alla vetta della classifica.

Chivu: “L’Inter ha trovato l’equilibrio”

Alla vigilia di Inter-Cremonese, parla l’allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu: “Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati sotto questo aspetto. C’è più attenzione anche quando cerchiamo di attaccare. Sono contento per questo perché io parto dal fatto di non subire gol, di essere una squadra organizzata, con tanta voglia di non subire”. Sul turnover ha spiegato: “Per me non esiste il solito, esiste la normalità. Non ho scaramanzie, non vedo fantasmi, faccio ciò che è giusto nella gestione di un gruppo. Non esiste una regola che un portiere gioca in Champions o campionato – ha aggiunto – ma i miei giocatori devono meritarsi la chance. Dipenderà dalle mie sensazioni, io non voglio egoismo ma la massima disponibilità. Ancora con la formazione? Si vedrà domani”. Chivu ha ribadito che “mischio sempre le cose in allenamento per farli sentire importanti. Magari qualcuno era incazzato pensando di non giocare, io lo voglio così. Nessuno deve sentirsi a suo agio, a volte lo dico il giorno prima, a volte la mattina. Finora l’ho detta tre ore prima della partita”.

“Thuram? Ci dispiace perderlo, anche dal punto di vista umano perché a me onestamente interessa quello. E’ un infortunio non gravissimo, servirà un po’ per riaverlo con noi”, ha detto Chivu a proposito dell’infortunio di Thuram. Contro la Cremonese in ballottaggio per un posto da titolare al fianco di Lautaro ci sono Bonny e Pio Esposito. “Non lo so ancora chi gioca, vedremo domani. In questo momento ho solo la ‘La’, ho un idea su chi affiancargli, al 90% ho già deciso ma non ve lo posso dire”, ha aggiunto parlando in conferenza stampa. E a proposito di Bonny ed Esposito, ancora Chivu ha detto: “A Bonny manca solo la titolarità, voi la aspettate, Ma è subentrato sempre, minuti ne ha fatti. Prima o poi toccherà anche a lui partire dall’inizio. E’ un bel profilo, un bel giocatore. Magari mi rimprovererete che ho parlato di Pio e non di lui, ma loro sanno che stimo i giovani, credo nella loro energia. So quanto sia importante avere in un gruppo affermato i ragazzi giovani che danno un plus di fame”. Bonny “è uno di questi, è rispettato e apprezzato dal gruppo. E’ un ragazzo che dà l’anima sempre, mi fa piacere perché è un ragazzo a cui voglio bene. So cosa può dare, prima o poi toccherà anche a lui fare il titolare. È felice di essere in una realtà come l’Inter, è felice anche di giocare 2′, so che lui è così”, ha concluso Chivu.

Il Napoli riceve il Genoa: i pronostici dei bookmakers

Tornato alla vittoria in Champions contro lo Sporting, il Napoli intanto punta a riprendere la marcia anche in campionato. Solo successi finora in stagione al “Maradona”, dove arriva un Genoa reduce dal pesante ko interno contro la Lazio e che nelle prime cinque giornate di campionato non ha mai vinto: i bookie nutrono grande fiducia nei campioni d’Italia e il loro successo – riporta Agipronews – si gioca a 1,48 su Planetwin365 e Better, mentre pareggio e affermazione della squadra di Vieira sono in lavagna nell’ordine a 3,90 e 7,75. Otto degli ultimi nove scontri diretti tra le due squadre sono terminati con almeno tre reti complessive: a Napoli però gli esperti prevedono una sfida da Under che è proposto a 1,63 mentre l’Over è visto a 2,15. L’1-0 è il risultato esatto considerato favorito: è fissato a 5, mentre 2-0 e 2-1 sono in lavagna nell’ordine a 5,75 e 9. Tra i pareggi l’1-1 (7) è di poco preferito allo 0-0 (7,50), mentre le quote subiscono un’impennata in caso di vittoria del Grifone: lo 0-1 – risultato dell’ultimo colpo esterno del 2009 – vale 13 volte la posta puntata, lo 0-2 addirittura 44. Conte deve sciogliere il solito dilemma tra Hojlund e Lucca ma dopo la doppietta in Champions l’attaccante danese sembra favorito: un suo gol domenica vale 2,75, quello dell’ex attaccante dell’Udinese è però ritenuto più probabile ed è in lavagna a 2,25. McTominay e De Bruyne – a segno solo in trasferta – sono proposti nell’ordine a 3 e 4. Nel Genoa, vista la difficoltà a segnare, Vieira valuta avvicendamenti in attacco: Ekuban, in odore di titolarità, si gioca a 7,50, mentre il primo timbro stagionale di Malinovskyi si gioca a 12.

Le partite della sesta giornata della serie A: date e orari