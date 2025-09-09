Serie A 2025-2026, tutte le novità: dal Var in diretta ai recuperi lampo dei match sospesi

La Serie A 2025-2026 è ricca di novità. Il calcio italiano cambia volto su diversi fronti: dalle misure per limitare le perdite di tempo agli annunci in diretta degli arbitri sulle decisioni Var, passando per nuove disposizioni sulla prosecuzione delle partite non iniziate o sospese.

Il nostro campionato, inoltre, per la prima volta ha in programma una partita in Australia e, in base al nuovo accordo collettivo, chi retrocede avrà un ingaggio ridotto del 25%. L’obiettivo è rendere più ‘snelle’ le gare, creare una maggiore interazione tra arbitro, giocatori e pubblico in nome della trasparenza e della comunicazione, smorzare il più possibile ogni tentativo di protesta, aumentare lo spettacolo e la competitività soprattutto nell’ottica degli interessi di sistema.

Tutte le novità della Serie A 2025-2026