Collegno, squalificato per un anno il portiere 13enne picchiato in campo dal padre di un avversario

Nuovo sviluppo nella vicenda del 13enne portiere di una squadra di calcio giovanile di Volpiano (Torino) picchiato in campo dal padre di un avversario nel corso di una partita della categoria Under-14 del torneo SuperOscar a Collegno, al termine di una rissa. Il giudice sportivo ha squalificato per un anno il 13enne del Volpiano Pianese e un giocatore della squadra avversaria, il Carmagnola. “Vista la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport improntati alla correttezza ed al rispetto dell’avversario; considerato altresì che la violenza sia da condannare a priori ovunque venga posta in essere e soprattutto tra minori, quest’organo giudicante pur consapevole delle disposizioni normative vigenti, ma altrettanto consapevole dell’eccezionalità e della spregevolezza dell’evento, ritiene di dover comminare una sanzione di considerevole ed esemplare entità“, si legge nelle motivazioni della squalifica, pubblicate dal Comitato Regionale piemontese della Figc.